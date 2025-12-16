PGS TS Võ Đình Trí: VN-Index sẽ xoay quanh vùng 1.800 trong năm 2026, nhiều ngành tăng hai chữ số

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 16/12/2025
Tuệ Lâm
16/12/2025, 13:40
PGS.TS Võ Đình Trí, Trường IPAG Business School Paris (Pháp), dự báo thị trường chứng khoán tăng trưởng khoảng 10% – 12% trong năm sau là một mức độ hợp lý, và khi đó VN-Index sẽ ở mức gần 1.800, thị trường sẽ tiếp tục xoay quanh con số này.
Nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025, tại Talk Show Phố Tài chính mới đây, PGS.TS Võ Đình Trí, Trường IPAG Business School Paris (Pháp), đánh giá năm 2025 là một năm rất thành công. VN-Index đã tăng khoảng 30% - 35% và so với các thị trường ở trong khu vực cũng như trên thế giới, đây là một hiệu suất rất cao.
Nếu so về tốc độ tăng trưởng, chúng ta đạt gấp đôi thị trường chứng khoán Mỹ (so với chỉ số S&P 500).
Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện cũng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Nhìn về khối lượng giao dịch bình quân trong năm 2025 đã tăng lên đáng kể so với năm 2024. Các phiên giao dịch trung bình có thể đạt 18.000 - 20.000 tỷ đồng/phiên. Năm 2025 cũng đã ghi nhận số lượng tài khoản mới mở trên thị trường chứng khoán tăng rất tốt, ước tính có khoảng hơn 11 triệu tài khoản nhà đầu tư được mở mới trên thị trường.
Về vĩ mô và về tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam, mặc dù Quốc hội đã quyết đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, tuy nhiên, một số tổ chức quốc tế như IMF, World Bank hoặc một số ngân hàng đầu tư nhận định thận trọng hơn cho tăng trưởng của Việt Nam, chỉ khoảng 7%.
Ngoài ra, bối cảnh chung của thế giới khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã giảm lãi suất, song Fed vẫn rất thận trọng. Với quyết định giảm lãi suất vừa rồi của Fed cũng như kỳ vọng về nền kinh tế của Mỹ trong năm 2026, điều mà theo nhiều nhà phân tích, gọi là một nền kinh tế “Goldilocks”, có nghĩa là một tình trạng kinh tế mà không nóng cũng không lạnh, đây có thể xem là những yếu tố bên ngoài thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có một số yếu tố cần phải thận trọng và điều này đã có thông tin trong các phiên họp thường kỳ của Chính phủ vừa rồi, đó chính là câu chuyện về lạm phát, về giải ngân đầu tư công cũng như câu chuyện tăng trưởng tín dụng rất tốt nhưng vẫn còn tiềm ẩn những thách thức.
"Chính vì vậy, theo quan điểm cá nhân của tôi, kinh tế Việt Nam sẽ duy trì ở khoảng 7% - 8%/năm và nếu chúng ta quyết tâm cho câu chuyện Việt Nam đến năm 2045 hay năm 2050 đạt được nền kinh tế có thu nhập cao hơn thì những năm đầu đòi hỏi phải tăng trưởng nhiều hơn để có thể bù lại cho những giai đoạn sau vì rất khó để luôn duy trì một tốc độ tăng trưởng cao đều đặn, liên tục trong vòng 20 - 25 năm được.
Nếu muốn có kết quả tốt như kỳ vọng đặt ra, chúng ta phải quyết tâm mạnh mẽ trong những năm đầu tiên của giai đoạn", PGS TS Võ Đình Trí nhấn mạnh.
Cũng theo ông Trí, có một sự đồng thuận khá cao trên thị trường về dự báo tốc độ tăng trưởng EPS của thị trường Việt Nam trong 2026, ước đạt khoảng 12% - 15%. Và điều này cũng tương ứng với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế chung của Việt Nam trong năm 2026.
Trong năm 2025, chúng ta chứng kiến thị trường có hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng”, thị trường tăng điểm nhờ vào đà tăng của một số ít mã, còn lại nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh.
Với một đà tăng rất mạnh trong năm 2025 của Việt Nam, và nếu từ đây đến cuối năm không có gì thay đổi thì tốc độ tăng trưởng chứng khoán của Việt Nam sẽ ước đạt 30% - 35%, so với trung bình dài hạn của của một thị trường thì mức này tương đối cao. Và để cho thị trường tăng trưởng bền vững, dĩ nhiên sẽ luôn có những nhịp điều chỉnh hoặc là phải giảm tốc độ tăng lại. Và khi giảm tốc độ tăng lại luôn xảy ra một yếu tố đó chính là việc hoán đổi danh mục.
Thông thường, những cổ phiếu đã có tỷ suất sinh lợi vượt quá kỳ vọng, các nhà đầu tư sẽ chọn giải pháp an toàn hơn là sẽ phải luân chuyển qua những nhóm cổ phiếu hay những nhóm ngành khác và như vậy, trong lúc đó, thị trường vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng chung của chỉ số chứng khoán, nhưng sẽ chậm lại.
Ông Trí dự báo tăng trưởng khoảng 10% – 12% trong năm sau là một mức độ hợp lý, và khi đó VN-Index sẽ ở mức gần 1.800, thị trường sẽ tiếp tục xoay quanh con số này. Ở một số thị trường trên thế giới như thị trường chứng khoán Mỹ được nhiều định chế tài chính lớn dự báo cũng sẽ tăng trưởng 12-15% trong năm 2026.
Những nhóm ngành mà 2025 vừa rồi có vẻ bị tụt lại phía sau thì có thể sẽ được lựa chọn để mua trở lại trong 2026.
Nhóm ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ câu chuyện tiếp tục thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ. Bên cạnh đó là những nhóm ngành như vật liệu xây dựng, hạ tầng, thậm chí là bán lẻ cũng được hưởng lợi. Và trong bối cảnh Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, xuất khẩu và logistics là nhóm ngành tiềm năng. Thậm chí, một ngành nghề đặc thù cũng có thể được hưởng lợi từ câu chuyện giá dầu thấp, ví dụ nhóm ngành dầu khí.
Dự báo tăng trưởng các nhóm ngành như vật liệu xây dựng, hạ tầng (~30%), bán lẻ (~25%), ngân hàng, chứng khoán (15%-20%). Riêng bất động sản thì rất khó dự báo chung vì có sự phân hóa mạnh và vấn đề ghi nhận doanh thu.
Ở góc độ nhà đầu tư cá nhân, khi có lợi nhuận vượt trội ở một hay một số cổ phiếu riêng lẻ nào đó thì nên chốt lời, và duy trì một tỷ lệ tiền mặt khoảng 20% để chờ những cơ hội giao dịch xoay vòng.
Không ít nhà đầu tư chuyển từ trạng thái có lãi sang thua lỗ, mặc dù xét trên tổng thể, chỉ số VN-Index vẫn duy trì mức tăng mạnh so với đầu năm.
