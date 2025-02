Phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi hàng tỷ đồng

Cơ quan An ninh Điều tra (Công an TP. Huế) vừa khởi tố vụ án 3 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trước đó vào cuối năm 2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm tình hình trên mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP. Huế phát hiện nghi vấn đường dây mua bán trái phép thông tin dữ liệu cá nhân của công dân trên toàn quốc. Trong đó có lượng lớn dữ liệu cá nhân tại TP Huế gồm dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các công ty và công dân.

Theo đó, đường dây nghi vấn mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên do đối tượng L.C.Đ. (sinh năm 1997, cư trú TP. Hà Nội) cầm đầu. Đ. và các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng SIM “rác”, tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua, thuê lại của người khác), tạo các tài khoản ảo trên các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 20/12/2024, Giám đốc Công an TP. Huế chỉ đạo trực tiếp, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cùng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng (Công an TP. Hà Nội) và Phòng An ninh Điều tra (Công an TP. Huế) ra quân bắt giữ các đối tượng.

Theo điều tra, từ năm 2019 đến nay, L.C.Đ đã thu thập, mua bán trái phép hơn 53 triệu thông tin dữ liệu cá nhân.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án làm rõ thêm 2 đối tượng là: Ng.M.T. (sinh năm 1999) và D.Th.L. (sinh năm 1982, cùng ngụ TP.HCM) thu thập, mua bán hơn 2,6 triệu thông tin dữ liệu cá nhân. Tổng 3 đối tượng mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đến ngày 6/2/2025, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an TP. Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng L.C.Đ, N.M.T. và D.T.L. về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Công an TP. Huế đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị, lực lượng chức năng làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng khác có liên quan trong vụ án.

Ban Chuyên án cũng khuyến cáo người dân: Cần kiểm tra, xác thực thông tin khi có yêu cầu từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên các ngân hàng, nhà mạng... đề nghị cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện các giao dịch, thủ tục.

Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức có lưu trữ, quản lý dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng cần chấp hành nghiêm theo pháp luật. Triển khai biện pháp bảo vệ, khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân đúng quy định.

Khi phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu về các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì người dân cần kịp thời báo ngay lực lượng chức năng gần nhất để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.