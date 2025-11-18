Phấn đấu khởi công dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào 19/12/2025

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 626/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, sẽ phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030)…

Theo Thông báo 626/TB-VPCP, dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Thủ đô đã được Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận đồng ý chủ trương cho nghiên cứu. Hiện nay, Thành phố Hà Nội đang chuẩn bị triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng khác như: dự án Khu đô thị thể thao Olympic, dự án đường nối từ sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, các cầu bắc qua sông Hồng… Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, vì mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030.

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, lưu ý, việc triển khai dự án phải bảo đảm mục tiêu “văn hiến, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, hiệu quả và xứng tầm với quốc tế”, khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian trên cao, làm cho dòng sông Hồng trở nên “dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn”, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở đẳng cấp quốc tế. Đồng thời, tạo nhiều công ăn việc làm sinh kế cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.

Thường trực Chính phủ giao UBND Thành phố Hà Nội rà soát, bảo đảm việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, các quy hoạch có liên quan và đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội; đầu tư phân kỳ có đến đâu làm chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, không dàn trải...; phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (ngày 3/2/2030).

Về cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án, UBND Thành phố Hà Nội rà soát, vận dụng tối đa thẩm quyền theo quy định của Luật Thủ đô để quyết định các cơ chế, chính sách cần thiết cho việc triển khai; chỉ trình cấp có thẩm quyền đối với cơ chế, chính sách chưa có trong hệ thống pháp luật hiện hành ở các lĩnh vực thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, môi trường, đầu tư, đấu thầu... và giải trình rõ sự cần thiết cũng như lý do đề xuất. Đặc biệt, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi triển khai dự án.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chủ trì, làm việc với Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến, thống nhất về cơ chế, chính sách đặc thù cần xin ý kiến Bộ Chính trị; báo cáo Thành ủy Hà Nội chủ trì, xem xét, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 20/11/2025 về việc triển khai dự án và chủ trương áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù có trong quy định của pháp luật hiện hành.