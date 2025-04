Ngày 3/4/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã chính thức phát động giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VII với chủ đề: Hải Phòng – Thành phố thân thiện. Đây là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên phát huy khả năng, nâng cao nghiệp vụ trong từng tác phẩm và mang đến độc giả những tác phẩm báo chí chất lượng.

Với 6 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” đã nhận được sự tham gia của trên 1.200 tác phẩm báo chí và hàng trăm nhà báo, phóng viên, điều đó đã khẳng định uy tín của Giải.

Chất lượng, số lượng tác phẩm tham gia Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” được nâng cao, với nhiều loạt bài phóng sự trên báo in, báo hình, báo nói, nhiều sản phẩm là tác phẩm báo điện tử dạng phóng sự ảnh, bài viết dài và dung lượng nội dung lớn được trình bày đẹp, công phu về lĩnh vực giao thông, quy hoạch đô thị, nông thôn mới, chuyển đổi số, du lịch, an sinh xã hội,… đã nêu bật những đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế, tầm vóc của thành phố Hải Phòng.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đất nước và thành phố Hải Phòng với nhiều chủ trương, nghị quyết lớn, mang tính đột phá, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực phía Bắc Việt Nam và Đông Nam Á, là một trong những thành phố đi đầu về cảng biển, công nghiệp, logistics và du lịch bền vững.

Năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn chủ đề “Hải Phòng – Thành phố thân thiện” với mong muốn nhận được nhiều tác phẩm báo chí hướng đến nội dung về những nỗ lực của thành phố với chính quyền thân thiện, cởi mở đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân; xây dựng nền hành chính công thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả, mọi mặt đời sống được thành phố quan tâm, môi trường lành mạnh, thông thoáng, an toàn, thuận lợi cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp FDI đến tìm hiểu, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa phương; là điểm đến thân thiện, an toàn của khách du lịch trong nước và quốc tế, thành phố tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, là thành phố gương mẫu đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh đó, các tác phẩm báo chí cần phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đưa ra các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển, giải quyết các tồn tại trong đời sống xã hội để tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

Theo thể lệ của Ban tổ chức, các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát, tính từ ngày từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/10/2025, có tính phát hiện, sáng tạo về nội dung, hình ảnh, góp phần lan tỏa hình ảnh của thành phố Hải Phòng.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 5/11/2025 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vòng sơ khảo tiến hành từ ngày 10/11/2025 đến ngày 20/11/2025, vòng chung khảo tiến hành từ ngày 20/11/2025 đến ngày 30/11/2025. Hội nghị tổng kết, công bố và trao giải dự kiến trong tháng 12/2025.

Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 2 Giải A, 3 Giải B, 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử). Trong đó, 2 Giải A, mỗi giải 30.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 3 Giải B, mỗi giải 15.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 4 Giải C, mỗi giải 7.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

Để Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VII được thành công và hiệu quả, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố và tỉnh bạn tích cực tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VII và có nhiều tác phẩm hay, chất lượng.

Ban Tổ chức giải ghi nhận, tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, nội dung và hình thức hấp dẫn, mang lại hiệu quả xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi về cung cấp thông tin nguồn cho các cơ quan báo chí để có thông tin đầy đủ và chính xác trong thực hiện xây dựng các tác phẩm, tuyên truyền về thành phố.