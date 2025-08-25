Thứ Hai, 25/08/2025

Tiêu điểm

Phát huy vai trò, trí tuệ của cá nhân điển hình, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài

Như Nguyệt

25/08/2025, 14:40

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài…

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: mattran.org.vn.
Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự chương trình gặp mặt. Ảnh: mattran.org.vn.

Ngày 24/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân. Hội nghị có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ niềm vui mừng và xúc động được cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH

Chủ tịch nước nêu rõ, cách đây tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn dân tộc Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, đất nước ta, dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh/mattran.org.vn.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh/mattran.org.vn.

Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố và một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng đó là đoàn kết, phải xây dựng và phát huy cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “dân là gốc”, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đó là bài học lớn về phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chọn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức tiêu biểu tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của nhân dân thành sức mạnh hiện thực làm nên mọi thắng lợi của cách mạng.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Minh Hiển/mattran.org.vn.
Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Minh Hiển/mattran.org.vn.

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC LÀ “SỢI CHỈ ĐỎ” XUYÊN SUỐT MỌI THỜI KỲ CÁCH MẠNG

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc, là bài học kinh nghiệm lớn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi thời kỳ cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có sứ mệnh cao cả, làm nòng cốt chính trị để tập hợp, quy tụ, động viên các giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Từ diễn đàn Hội nghị hôm nay, chúng ta bày tỏ niềm tin son sắt vào vai trò lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm Chúng ta bày tỏ niềm tin tưởng vào vai trò lãnh đạo quan trọng của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Chúng ta tin tưởng vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc, triệu trái tim con Rồng, cháu Tiên nguyện đoàn kết một lòng phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, nung nấu ý chí, khát vọng vươn lên của một dân tộc anh hùng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: mattran.org.vn.
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: mattran.org.vn.

Trong không khí hào hùng của những ngày Tháng 8 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và quốc khánh 2/9, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết các thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khắc ghi công lao to lớn của các cán bộ cách mạng tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; tri ân các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp máu xương, công sức, tận hiến cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam để đất ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do như ngày hôm nay.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho đại biểu tham dự. Ảnh: mattran.org.vn.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho đại biểu tham dự. Ảnh: mattran.org.vn.

“Non sông, gấm vóc Việt Nam thân yêu của chúng ta, do hơn 4000 năm lịch sử cha ông ta dựng xây mà có. Biết bao máu xương của những người con đất Việt đã đổ xuống trên mảnh đất thiêng liêng hình chữ S này, đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, thành những viên gạch bằng vàng xây dựng nên Thành đồng Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối Đại đoàn kết của chúng ta.

Nhất định hơn 100 triệu trái tim nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết một lòng, sẽ hiện thực hóa được khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

1

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

2

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Doanh nghiệp

3

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Tài chính

4

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Tiêu điểm

5

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Chứng khoán

