Phát huy vai trò, trí tuệ của cá nhân điển hình, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài
Như Nguyệt
25/08/2025, 14:40
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài…
Ngày 24/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ
chức Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân. Hội
nghị có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ niềm vui mừng
và xúc động được cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tại buổi gặp mặt 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân
dân.
CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐIỂN
HÌNH
Chủ tịch nước nêu rõ, cách đây tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn dân tộc Việt
Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân,
phong kiến.
Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc
dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, đất nước ta, dân tộc ta bước
sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố và một trong
những nhân tố đặc biệt quan trọng đó là đoàn kết, phải xây dựng và phát huy cao
nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định:
“dân là gốc”, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng
xong”.
Đó là bài học lớn về phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, chọn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức tiêu
biểu tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của nhân
dân thành sức mạnh hiện thực làm nên mọi thắng lợi của cách mạng.
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực vượt
qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, tự tin bước vào kỷ
nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc
Việt Nam.
Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục
phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh vô
địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không ngừng đổi mới nội dung và phương
thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng
bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài. Khơi
dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển,
xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai
trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã
hội chủ nghĩa.
Chủ tịch nước cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể,
cá nhân điển hình tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc,
tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giáo dục
truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế
hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC LÀ “SỢI CHỈ ĐỎ” XUYÊN SUỐT MỌI THỜI
KỲ CÁCH MẠNG
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống
quý báu của dân tộc, là bài học kinh nghiệm lớn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong
mọi thời kỳ cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị xã hội có sứ mệnh cao cả, làm nòng cốt chính trị để tập hợp,
quy tụ, động viên các giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ
sĩ, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước
ngoài đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Từ diễn đàn Hội nghị hôm nay, chúng ta bày tỏ niềm tin son
sắt vào vai trò lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm Chúng ta bày
tỏ niềm tin tưởng vào vai trò lãnh đạo quan trọng của Chủ tịch nước, Quốc hội,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Chúng ta tin tưởng
vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc, triệu trái tim con Rồng, cháu Tiên nguyện
đoàn kết một lòng phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, nung nấu ý chí, khát
vọng vươn lên của một dân tộc anh hùng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Trong không khí hào hùng của những ngày Tháng 8 lịch sử, hướng
tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và quốc khánh 2/9, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến
cho biết các thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bày tỏ lòng thành
kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khắc ghi
công lao to lớn của các cán bộ cách mạng tiền bối, các đồng chí lão thành cách
mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; tri
ân các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công
với nước, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp máu xương, công sức, tận hiến cho sự
nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam để đất
ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do như ngày hôm nay.
“Non sông, gấm vóc Việt Nam thân yêu của chúng ta, do hơn
4000 năm lịch sử cha ông ta dựng xây mà có. Biết bao máu xương của những người
con đất Việt đã đổ xuống trên mảnh đất thiêng liêng hình chữ S này, đã thấm sâu
vào lòng đất mẹ, thành những viên gạch bằng vàng xây dựng nên Thành đồng Tổ quốc
Việt Nam. Vì vậy, không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối Đại
đoàn kết của chúng ta.
Nhất định hơn 100 triệu trái tim nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết
một lòng, sẽ hiện thực hóa được khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình,
độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ
muôn vàn kính yêu”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.
Nâng cao, đổi mới chất lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp
17:49, 21/08/2025
Đại biểu Quốc hội: Giải pháp nào để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030?
16:52, 19/06/2025
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030
Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp
Ngày 25/8/ 2025, Cục Cảnh sát giao thông đã phát đi thông báo khẩn cấp về việc cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An từ 13 giờ 30 phút.
Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5
Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.
Phát huy vai trò, trí tuệ của cá nhân điển hình, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài…
Xây dựng và thi hành pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp trong việc thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, với mục tiêu biến công tác này từ “điểm nghẽn” thành “đột phá”, trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia…
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: