Phó Chủ tịch NTL Đinh Quang Chiến muốn nâng sở hữu lên 18%

Ông Đinh Quang Chiến thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE).
Theo đó, ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT NTL đã mua thành công 1,8 triệu cổ phiếu NTL nhằm nâng tỷ lệ sở hữu trong phiên giao dịch ngày 11/9. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu từ 18 triệu cổ phiếu, chiếm 14,76% lên 19,8 triệu cổ phiếu, chiếm 16,3% tại NTL.
Chốt phiên ngày 11/9, giá cổ phiếu này tăng lên 12.750 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, ông Chiến đã chi khoảng 22,95 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.
Sau thương vụ, ông Chiến sở hữu 19,8 triệu cổ phiếu, chiếm 16,23%; bà Nguyễn Thị Mai - chị dâu nắm giữ 3,8 triệu cổ phiếu, chiếm 3,17% và vợ là bà Nguyễn Thị Thêu nắm giữ 6.096 cổ phiếu, chiếm 0,005% và nâng tổng số nhóm cổ đông gia đình nắm giữ tổng cộng gần 23,67 triệu cổ phiếu, chiếm 19,4% vốn tại NTL.
Ngay sau đó, ông Chiến tiếp tục đăng ký mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu, từ ngày 18/09-16/10 với cùng mục đích theo hình thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu thành công, ông Chiến sẽ nâng tỷ lệ lên 21,6 triệu cổ phiếu, chiếm 17,71% vốn tại NTL.
Trên thị trường, chốt phiên ngày 15/9, giá cổ phiếu này tăng 0,80% lên 12.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, ông Chiến dự chi 22,68 tỷ để sở hữu số cổ phiếu này.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, NTL ghi nhận lợi nhuận trước thuế trước và sau soát xét không thay đổi đạt gần 24,3 tỷ đồng; chi phí thuế TNDN trước soát xét và sau soát xét giảm 35,2% từ 4,955 tỷ xuống hơn 3,2 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng 9% từ 19,32 tỷ trước soát xét lên hơn 21 tỷ sau soát xét.
Công ty cho biết nguyên nhân kiểm toán soát xét đã xác định lại thu nhập từ cổ tức chứng khoán đầu tư không phải chịu thuế TNDN dẫn đến thuế TNDN 6 tháng năm 2026 giảm so với trước soát xét và lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2026 sau soát xét tăng lên.
Còn trên BCTC bán niên 2026, NTL ghi nhận doanh thu tăng 9,3% lên gần 36,97 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35,5% xuống 13,4 tỷ; chi phí khác giảm tới 93,3% còn hơn 499 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 169,9% so với cùng kỳ từ 7,8 tỷ lên hơn 21 tỷ đồng. Theo giải trình, NTL cho biết công ty đã phân bổ lại chi phí quản lý và trong kỳ không phát sinh các khoản nghĩa vụ thuế bổ sung dẫn đến lợi nhuận sau thuế soát xét 6 tháng đầu năm 2026 tăng hơn cùng kỳ năm ngoái.
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