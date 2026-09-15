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HCM tiếp tục chào bán 1,82 triệu cổ phiếu cho 45 cá nhân

H Hà Anh

HCM mới phân phối được 268,16 triệu cổ phiếu/gần 270 triệu cổ phiếu và còn 1,82 triệu cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký và nộp tiền mua sẽ được phân phối tiếp trong thời gian từ 15-22/9/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.

CTCP Chứng khoán TP.HCM (mã HCM-HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết.

Cụ thể, HCM chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong thời gian từ 29/7 đến 28/8/2026. Tuy nhiên, HCM mới phân phối được 268,16 triệu cổ phiếu; còn 1,82 triệu cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký và nộp tiền mua sẽ được phân phối tiếp trong thời gian từ 15-22/9/2026.

Theo đó, HCM công bố danh sách 45 cá nhân được phân phối 1,82 triệu cổ phiếu nói trên với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Trường hợp hết thời gian nêu trên nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu đó sẽ bị hủy.

Nếu hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu này, HCM sẽ thu về gần 2.700 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Đồng thời, công ty tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên mức gần 13.508 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HCM đã thông qua phương án phát hành tối đa 22 triệu cổ phiếu ESOP cho 110 cán bộ, nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 220 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm, trong đó 40% được giải tỏa sau 12 tháng, 30% sau 24 tháng và 30% còn lại sau 36 tháng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, HCM ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.702 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước (2.073 tỷ đồng). Sau khi trừ các loại chi phí, HCM ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 704 tỷ đồng và 564 tỷ đồng, cùng ghi nhận mức tăng trưởng 35%.

Như vậy, HCM đã hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu (6.570 tỷ đồng) và 31% kế hoạch lợi nhuận năm (1.841 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của HSC đạt 41.259 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng trưởng dư nợ cho vay margin; Vốn chủ sở hữu đạt 14.640 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ do có thêm nguồn vốn mới từ đợt phát hành cổ phiếu vào cuối năm 2025.

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