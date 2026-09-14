Thị giá dưới 5.000 đồng/cổ phiếu, APG hủy phương án chào bán riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (mã APG-HOSE) thông báo hủy các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Sơ đồ giá cổ phiếu AGP từ đầu năm 2026 đến nay trên HOSE.

Theo phương án ngày 22/7 HĐQT công ty công bố, APG dự kiến phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 15 nhà đầu tư cá nhân, với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 550 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 2.236 tỷ đồng lên hơn 2.736 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến trong quý 3 và quý 4/2026, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

APG lên kế hoạch sử dụng 300 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ, trong khi 250 tỷ đồng còn lại được bổ sung cho hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Trong khi đó, chốt phiên ngày 11/9/2026, giá cổ phiếu này giảm 1,69% xuống còn 4.650 đồng/cổ phiếu và mức giá chào bán cao gần 3 lần so với giá cổ phiếu APG trên thị trường.

Theo kết quả kinh doanh bán niên 2026, APG ghi nhận tổng doanh thu giảm 22% đạt 144,766 tỷ đồng; tổng chi phí hoạt động giảm 70% còn 39,5 tỷ đồng, lãi lỗ từ hoạt động tài chính giảm 224% từ âm 24,5 tỷ lên âm 79,5 tỷ đồng; kết quả hoạt động kinh doanh âm 106% từ hơn 9,9 tỷ đồng chuyển âm 558,66 triệu đồng; lãi lỗ từ hoạt động động khác tăng 384% từ âm 1,213 tỷ thành dương 3,442 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 67% từ 1,987 tỷ lên 3,321 tỷ đồng.

Theo APG, doanh thu hoạt động giảm do không còn ảnh hưởng bởi khoản mục đánh giá lại tài sản tài chính; chi phí hoạt động giảm đáng kể do không còn khoản lỗ phát sinh từ việc bán tài sản tài chính FVTPL; Chi phí quản lý tăng do đầu tư cơ sở vật chất; lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm đáng kể do công ty tăng cường hoạt động đi vay để phục vụ cho hoạt động kinh doanh do đó, lợi nhuận sau thuế tăng với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ các khoản phạt vi phạm hợp đồng cùng với khoản giảm đáng kể từ chi phí thuế hoãn lại phải nộp.

Đáng chú ý, tại BCTC kiểm toán bán niên 2026, bên kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ: Cụ thể: tại ngày 30/06/2026, công ty có số dư công nợ phải thu khác đối với các cá nhân với giá trị đầu kỳ và cuối kỳ là 319,58 tỷ đồng.

Tại bản thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ, đến thời điểm phát hành báo cáo soát xét, công ty chưa thu hồi được đầy đủ gốc và lãi trái phiếu mã GKMH2124001 phát hành bởi Công ty cổ phần Khang Minh Group (nay là Công ty Cổ phần GKM Holdings) theo thời điểm đáo hạn ngày 20/09/2024. Trái phiếu này đã được gia hạn đến ngày 20/09/2026, tuy nhiên việc các tài liệu về gia hạn không nêu rõ tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đảm bảo của lô trái phiếu nêu trên. Số dư gốc và lãi trái phiếu này tại ngày kết thúc năm tài chính tương ứng lần lượt là 44,150 tỷ đồng và 11,293 tỷ đồng (số đầu kỳ là 8,535 tỷ đồng).



Do đó với những tài liệu công ty cung cấp, bên kiểm toán cũng không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết đối với các khoản công nợ phải thu này. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào (nếu có) cũng làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2026 của công ty.

Liên quan đến trái phiếu GKMH2124001, công ty cho biết đang nắm giữ khoản đầu tư trái phiếu do Công ty cổ phần GKM Holdings phát hành. Trong năm 2025, công ty và bên phát hành đã thống nhất gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu. Tuy nhiên, tại thời điểm gia hạn bên phát hành chưa công bố đầy đủ thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm và công ty chưa có đầy đủ cơ sở để đánh giá chính xác mức độ rủi ro tín dụng và giá trị hợp lý của khoản đầu tư do đó bên kiểm toán đã đưa ra kết luận ngoại trừ liên quan đến khoản mục này.

Bên GKM đã có công văn đề nghị bổ sung tài sản đảm bảo và chuyển đổi khoản trái phiếu thành chứng chỉ quỹ, APG đã ghi nhận ý kiến và đang đánh giá lại tài sản mới này có đủ giá trị kinh tế pháp lý để chuyển đổi không và Ban điều hành APG đang thực hiện đôn đốc yêu cầu bên GKM thanh toán gốc và lãi khi đáo hạn vào ngày 20/09/2026 sắp tới.

Trên thị trường, HOSE thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu APG theo Quyết định số 280/QĐ-SGDHCM ngày 02/04/2026 của Tổng giám đốc HOSE do công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo, căn cứ điểm c Khoản 4 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.