FTS tiếp tục muốn vay 2.300 tỷ đồng tại ACB

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đã công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc vay vốn ngân hàng.
Cụ thể, HĐQT FPTS đã thông qua tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn 2.300 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Mục đích vay vốn là để bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành, đầu tư mua trái phiếu Chính phủ, hoàn vốn các giao dịch mua/đầu tư trái phiếu Chính phủ, mua/Đầu tư Trái phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành và bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (theo quy định của ACB từng thời kỳ).
Thời hạn vay không quá 6 tháng/mỗi khế ước nhận nợ. Riêng đối với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ kỳ hạn tối đa là 03 tháng/mỗi khế ước nhận nợ.
Lãi suất vay và phí được xác định tại thời điểm giải ngân vốn cho vay theo quy định của ACB và được ghi trên từng Giấy nhận nợ.
Tài sản bảo đảm là Trái phiếu chính phủ; Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ có giá thuộc sở hữu của FPTS tại ACB hoặc phát hành bởi các Tổ chức tín dụng được ACB chấp thuận để cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ theo hạn mức tín dụng tại ACB theo các điều kiện cấp tín dụng của AСВ.
Doanh nghiệp dự kiến dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho ACB.
Trước đó vào ngày 28/8, HĐQT FTS cũng đã thông qua hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (bao gồm hạn mức vay vốn và các nghiệp vụ tín dụng khác) tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với tổng hạn mức là 1.500 tỷ đồng, nhằm đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ; đầu tư Trái phiếu Tổ chức tín dụng thuộc danh sách Techcombank chấp thuận từng thời kỳ; cho vay phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
Lãi suất cho vay được xác định tại thời điểm giải ngân được quy định cụ thể trên Đề nghị giải ngân kiêm Khế ước Nhận nợ được lập theo mỗi lần rút vốn vay, theo quy định về lãi suất của Ngân hàng Techcombank từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.
Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn tại Techcombank là tín chấp và công ty dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Techcombank.
Về kết quả kinh doanh, FTS ghi nhận doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán tăng 24,60% lên 691,665 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 12,52% lên 290,061 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 11,41% lên 237,962 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế đã thực hiện tăng 24,92% đạt 220,394 tỷ đồng.
Theo FTS, lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 tăng 24,92% so với 6 tháng đầu năm 2025 do cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL tăng 305% (6 tháng đầu năm 2026 là 165,7 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm 2025 là 40,9 tỷ đồng); và lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 15% (6 tháng đầu năm 2026 là 398,5 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm 2025 là 347,2 tỷ đồng).
Quý 3/2025, HĐQT công ty dự kiến tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính đạt 330 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ.
Bên cạnh đó, HĐQT công ty thông qua việc triển khai bán 229.955 cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty. Thời gian thực hiện trong quý 3 và 4/2026 sau khi hoàn thành việc mua lại cổ phiếu phát hành theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) của người lao động nghỉ việc. Thông qua giao dịch khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của HOSE.
Đồng thời, công ty cũng chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Dự kiến trong tháng 9/2026.
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