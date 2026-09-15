GEX thông tin về vụ án trong ngành điện

GEX cho biết ông Đặng Phan Tường không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào tại công ty mẹ GELEX.

Sơ đồ giá cổ phiếu GEX trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến đến vụ án trong ngành điện đang được điều tra.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01), trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1, đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường.

GEX cho biết, ông Đặng Phan Tường không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào tại công ty mẹ GELEX. Hiện ông Tường là Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Điện lực GELEX và 2 công ty con khác.

Vụ việc nêu trên liên quan đến cá nhân ông Đặng Phan Tường, thuộc giai đoạn trước khi ông tham gia công tác tại hệ thống GELEX, không liên quan đến hoạt động của GELEX và các công ty con.

Theo giới thiệu, ông Đặng Phan Tường - thành viên HĐQT - Tiến sĩ Kinh tế. Ông Tường giữ các vị trí tại các công ty khác như: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần GVI; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Có điện miền Trung; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam; Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP.

Hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng các cam kết, nghĩa vụ với ngân hàng, khách hàng, đối tác và các bên liên quan của GELEX và các công ty thành viên vẫn diễn ra ổn định, bình thường.

Trước đó, GEX cho biết đã mua vào 413.600 cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An vào ngày 21/8. Qua đó, tăng tỷ lệ nắm giữ từ hơn 9,3 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% lên hơn 9,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,16% và trở thành cổ đông lớn tại HAH.

GEX cho biết khoản đầu tư này là đầu tư tài chính ngắn hạn và công ty hiện chưa có ý định tham gia vào hoạt động điều hành của HAH và VCSC ước tính giá trị khoản đầu tư của GEX tại HAH vào khoảng 470 tỷ đồng, dựa trên giá đóng cửa của HAH là 48.400 đồng/cổ phiếu vào ngày 21/8/2026.

Mức định giá này tương ứng P/E 7,2 lần (thấp hơn 17% so với mức P/E trung bình 5 năm của HAH là 8,7 lần.

HAH hiện có vốn hóa thị trường khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của HAH đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 672 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán, GEX ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ giảm 82,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đạt 710,9 tỷ đồng là do lợi nhuận gộp tăng 73 tỷ đồng; đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 79,2 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh mới hoạt động cho thuê văn phòng và kinh doanh khách sạn Fairmont tại Tổ hợp văn phòng - khách sạn số 27-29 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính tăng 95 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức và lợi nhuận được chia tăng. Chi phí tài chính tăng 172,5 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay và chi phí trích lập dự phòng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Còn lợi nhuận sau thuế thu nhập trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tăng 301 tỷ đồng so với cùng kỳ đạt 1.934,6 tỷ đồng là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 1.039,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ sự tăng trưởng tích cực về doanh thu từ lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu xây dựng và các mảng liên quan đến kinh doanh bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 248,3 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng 668 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 228,6 tỷ đồng và chi phí khác tăng 101,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.