Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đốc thúc rút ngắn thời gian thi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày 26/12/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đi kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Đây là cuộc kiểm tra trực tiếp thứ 3 trong vòng 5 tháng qua của Phó Thủ tướng tại công trường.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Phạm Xuân Trường, Trưởng ban Quản lý dự án, cho biết tiến độ tổng thể của dự án đến nay đạt 86,83%, chỉ còn chậm 0,36%. Tiến độ thi công đạt 85,78%, chậm 0,41%. Tiến độ thiết kế đạt 100%. Tiến độ chạy thử đạt 14,33%, chậm 1,125%.

Căn cứ trên tiến độ thực tế trên công trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị cần ưu tiên tối đa nhân lực, vốn, thiết bị để bảo đảm có thể hòa lưới tổ máy số 1 trước ngày 30/4/2022, rút ngắn thêm hơn 1 tháng.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), cho biết những điểm rủi ro, quan ngại trong lần Phó Thủ tướng kiểm tra trước cơ bản đã được giải quyết, như công tác kiểm tra, bảo dưỡng vốn phụ thuộc nhiều vào chuyên gia nước ngoài, trong bối cảnh dịch Covid-19, nhà thầu, đơn vị thi công đã kết nối, với sự hướng dẫn trực tuyến của chuyên gia nước ngoài và nguồn lực trong nước nên từ chỗ chậm tiến độ nay đã hoàn thành sớm.

“Những tồn đọng đã cơ bản giải quyết được. Kiên quyết giữ các mốc tiến độ, trước mắt ngày 23/2/2022 đốt dầu lần đầu tổ máy số 1”, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của PVN và Ban quản lý dự án, Phó Thủ tướng cho rằng, có được kết quả này là nhờ 3 yếu tố. Đầu tiên là yếu tố con người. Ban quản lý dự án đã được sắp xếp lại, bổ nhiệm lãnh đạo mới. Lựa chọn được nhà thầu có kinh nghiệm. Thứ hai là nguồn lực được bố trí đầy đủ. Thứ ba là sự sát sao của lãnh đạo PVN, chủ đầu tư, đã thường xuyên kiểm tra việc thi công dự án.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu đã phối hợp tốt, khoa học, xây dựng được đường găng tiến độ, bố trí đủ nhân lực, tập trung thực hiện, “đã tính toán từng phần trăm nhanh chậm”.

Trong thời gian sắp tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh yêu cầu không được để thiếu vật tư, thiết bị đối với công tác lắp đặt, chạy thử các hệ thống; không được để thiếu tài chính, nhất là khi dự án đang vào giai đoạn nước rút, đẩy nhanh tiến độ.

Nhấn mạnh phải có giải pháp bù tiến độ, Phó Thủ tướng cho rằng, ban quản lý dự án bố trí thi công 3 ca, đồng thời cần tập trung chăm lo đời sống cho người lao động; có phương án hợp lý cho công nhân ở lại công trường và những công nhân về quê ăn Tết.

Đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong thi công, lắp đặt, chạy thử và vận hành nhà máy. Phó Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức lực lượng chuyên về bảo đảm an toàn để thường xuyên đi kiểm tra tại tất cả các công đoạn, nếu thấy mất an toàn là yêu cầu dừng ngay. “An toàn lao động vô cùng quan trọng, quyết định đến tiến độ dự án”.

Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng cho rằng, mục tiêu đặt ra là thách thức lớn. Tuy nhiên, Tập đoàn, ban quản lý dự án sẽ nỗ lực hết sức, bố trí đủ nguồn lực, “làm sao bù lại tiến độ để hòa lưới điện tổ máy 1 vào ngày 30/4/2022” và đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động sớm nhất có thể.