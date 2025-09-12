Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều hành thị trường tiền tệ

Phương Linh

12/09/2025, 09:12

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỉ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản trước ngày 14/9/2025…

Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thị trường tiền tệ và thị trường vàng
Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thị trường tiền tệ và thị trường vàng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Theo chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nắm chắc diễn biến, đánh giá tác động và đề xuất giải pháp điều hành, đặc biệt trong các lĩnh vực tỷ giá, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng trước ngày 14/9/2025.

Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Trước đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng ký công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước các khu vực phối hợp cơ quan chức năng địa phương thanh, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ông Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước
Ông Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Thời gian thanh, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng được triển khai trong tháng 9 và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10/2025. Hoạt động này nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm thị trường vàng vận hành minh bạch, ổn định và tuân thủ pháp luật.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền, cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ… gây bất ổn thị trường.

Đối với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là những đơn vị có hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước lưu ý cần đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lĩnh vực rủi ro. Các tổ chức phải tuân thủ nghiêm quy định kinh doanh vàng, tuyệt đối không thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu hay đầu cơ trục lợi.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao kiểm soát nội bộ với hoạt động cấp tín dụng và kinh doanh vàng, kịp thời phát hiện dấu hiệu thao túng giá, liên kết nâng giá, tạo khan hiếm giả.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng liên quan phải tuân thủ quy định về chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, niêm yết giá, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh vàng; thực hiện đúng quy định phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và nghĩa vụ thuế. Các đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, thuế, quản lý thị trường để ngăn chặn buôn lậu, găm hàng, đầu cơ và kinh doanh trái phép vàng miếng.

Về phía Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 15/9/2025. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

13:23, 11/09/2025

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Ngân hàng Nhà nước đề xuất sớm có chính sách thuế giao dịch mua, bán vàng

21:54, 08/09/2025

Ngân hàng Nhà nước đề xuất sớm có chính sách thuế giao dịch mua, bán vàng

Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC

16:53, 08/09/2025

Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC

Từ khóa:

Bộ Tài Chính kinh doanh vàng ngân hàng nhà nước quản lý thị trường thanh tra thao túng giá thị trường chứng khoán tín dụng Vneconomy

Đọc thêm

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Diễn biến giá vàng từ đầu năm đến nay cho thấy hiệu suất vượt trội của kim loại quý này so với các kênh đầu tư lớn khác...

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm mạng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm mạng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Sau sự cố lộ lọt dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), cơ quan công an cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động của tội phạm mạng. Các đối tượng có thể lợi dụng thông tin bị rò rỉ để phát tán mã độc, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản....

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Có những vụ việc dữ liệu cá nhân của hàng trăm triệu người dùng bị rò rỉ, khiến họ phải đối mặt với nguy cơ đánh cắp danh tính trong nhiều năm.

Đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ

Đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ

Bộ Tài chính đề xuất miễn trừ áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (QDMTT theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu) đối với các dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ, nhằm tránh nguy cơ phát sinh nghĩa vụ bồi thường cho nhà đầu tư…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Economy City: Hệ sinh thái đô thị trung tâm - “một điểm đến, đa điểm chạm”

Bất động sản

2

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

Đầu tư

3

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Doanh nghiệp niêm yết

4

HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

Doanh nghiệp niêm yết

5

Kiến nghị đưa tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia

Hạ tầng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: