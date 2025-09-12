Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều hành thị trường tiền tệ
Phương Linh
12/09/2025, 09:12
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỉ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản trước ngày 14/9/2025…
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.
Theo chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nắm chắc diễn biến, đánh giá tác động và đề xuất giải pháp điều hành, đặc biệt trong các lĩnh vực tỷ giá, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng trước ngày 14/9/2025.
Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.
Trước đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng ký công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước các khu vực phối hợp cơ quan chức năng địa phương thanh, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Thời gian thanh, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng được triển khai trong tháng 9 và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10/2025. Hoạt động này nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm thị trường vàng vận hành minh bạch, ổn định và tuân thủ pháp luật.
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền, cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ… gây bất ổn thị trường.
Đối với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là những đơn vị có hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước lưu ý cần đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lĩnh vực rủi ro. Các tổ chức phải tuân thủ nghiêm quy định kinh doanh vàng, tuyệt đối không thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu hay đầu cơ trục lợi.
Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao kiểm soát nội bộ với hoạt động cấp tín dụng và kinh doanh vàng, kịp thời phát hiện dấu hiệu thao túng giá, liên kết nâng giá, tạo khan hiếm giả.
Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng liên quan phải tuân thủ quy định về chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, niêm yết giá, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh vàng; thực hiện đúng quy định phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ và nghĩa vụ thuế. Các đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, thuế, quản lý thị trường để ngăn chặn buôn lậu, găm hàng, đầu cơ và kinh doanh trái phép vàng miếng.
Về phía Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 15/9/2025. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.
