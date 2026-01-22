Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

CEO của Apple, JPMorgan Chase và một số quỹ đầu tư lớn nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tiếp xúc với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Davos...

Theo một nguồn thạo tin của hãng tin Bloomberg, Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã gặp một nhóm các CEO doanh nghiệp hàng đầu thế giới bên lề chuỗi sự kiện thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ.

Giới phân tích nhận định động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trong bối cảnh lo ngại gia tăng về xu hướng phân mảnh thương mại và tài chính.

Nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có cuộc gặp với ông Hà bao gồm ông Tim Cook, CEO tập đoàn công nghệ Apple; ông Jamie Dimon, CEO ngân hàng JPMorgan Chase; nhà sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates, ông Ray Dalio; ông Raj Subramaniam, CEO tập đoàn chuyển phát FedEx; và ông Michael Miebach, CEO công ty dịch vụ thanh toán Mastercard.

Các cuộc gặp này được đánh giá là phù hợp với thông lệ các nhà lãnh đạo Trung Quốc gặp riêng giới điều hành doanh nghiệp khi tham dự Davos.

Hiện tại, dù đang có thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Washington vẫn không ngừng thúc đẩy nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng công nghiệp then chốt. Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng tiếp tục củng cố mối quan hệ kinh tế với các đối tác thương mại quan trọng.

“Chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc và cùng chia sẻ cơ hội tại đất nước chúng tôi. Nếu doanh nghiệp nước ngoài gặp bất kỳ vấn đề nào ở Trung Quốc, xin đừng ngần ngại phản ánh với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chủ động xử lý vấn đề”, ông Hà nói trong bài phát biểu tại Davos ngày 20/1.

Tại Trung Quốc, doanh nghiệp nước ngoài thường phản ánh về sức ép cạnh tranh trong nước ngày càng lớn, hiện tượng đối xử thiếu công bằng trên thị trường, thủ tục cấp phép - phê duyệt kéo dài, cùng các quy định kiểm soát xuất khẩu ngày càng thắt chặt.

Trong bài phát biểu nói trên, ông Hà nhấn mạnh chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ gia tăng trên toàn cầu. Ông cho rằng "chiến tranh thuế quan và thương mại không có người thắng", đồng thời dẫn số liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho thấy tỷ trọng thương mại toàn cầu theo điều khoản tối huệ quốc đã giảm từ 80% xuống 72%. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tình trạng phân mảnh kinh tế có thể làm giảm khoảng 7% sản lượng toàn cầu.

“Trung Quốc chưa bao giờ chủ đích theo đuổi thặng dư thương mại. Chúng tôi không chỉ sẵn sàng là công xưởng của thế giới, mà còn mong muốn trở thành thị trường của thế giới”, ông Hà phát biểu trong bối cảnh Trung Quốc vừa ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục gần 1,2 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Theo các nhà phân tích, dù sức mua trong nước vẫn yếu, nhu cầu tương đối vững đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc năm ngoái đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phần nào vượt qua sức ép từ chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu càng làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa công suất và khiến Trung Quốc đối mặt nguy cơ vấp phải phản ứng mạnh từ các quốc gia muốn bảo vệ ngành sản xuất chế tạo nội địa.

Phó thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu phái đoàn chính phủ Trung Quốc tới Davos, nơi chuỗi sự kiện thường niên của WEF có khoảng 2.900 đại biểu tham dự, gồm nhiều nguyên thủ quốc gia - trong đó có ông Trump - cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ và tài chính hàng đầu. Ông Hà là quan chức cấp cao thứ ba của Trung Quốc tham dự WEF ở Davos kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự sự kiện này vào năm 2017.