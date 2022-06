Phố thương mại Selashine “phá vỡ” định kiến “bê tông hoá”

Ở nhiều nước thế giới, xu hướng sống sang - sống khoẻ đang trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu để lựa chọn đầu tư vào một sản phẩm bất động sản nào đó và tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đáp ứng tiêu chí đặt ra, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) - thành viên của Tập đoàn TTC đã “kiến tạo lên” Phố thương mại “Selashine” mang phong cách biển nhiệt đới với thiết kế xếp lớp và sử dụng màu sắc tự do vô cùng độc đáo. Đồng thời với tầm nhìn hướng biển, Phố thương mại Selashine còn là địa chỉ nghỉ dưỡng lý tưởng giúp du khách đón trọn nguồn năng lượng từ đất, trời, biển đảo.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, Phố thương mại Selashine dường như thừa hưởng nét đẹp hoang sơ gần như nguyên thuỷ của thiên nhiên. Mỗi căn Selashine có diện tích điển hình của dòng biệt thự phố từ 160 - 273m2 /căn.

Với mục đích phá vỡ định kiến “bê tông hoá” trong xây dựng các công trình thương mại có từ lâu đời, chủ đầu tư đặc biệt chú trọng đến thiết kế không gian, mỗi căn phố đều rất thông thoáng, giúp đón trọn nắng, gió và không khí trong lành từ biển.

Bên cạnh đó, hướng phòng của các căn Phố thương mại Selashine đều có tầm nhìn hướng biển, điều này nhằm mục đích tận dụng tốt ánh sáng tự nhiên, đảm bảo căn phòng luôn tràn ngập năng lượng. Đặc biệt đứng tại Selashine vào buổi sáng, cư dân còn có cơ hội ngắm nhìn và đắm chìm trước vẻ đẹp của ánh bình minh đỏ rực.

Sự xuất hiện của Phố thương mại Selashine trên thị trường bất động sản Phú Quốc được các chuyên gia ví như “làn gió mới” bởi không chỉ đặc biệt về thiết kế mà còn rất ấn tượng về vị trí “tựa sơn hướng hải’’. Toạ lạc đắc địa giữa lòng Vịnh Đầm, thuộc phân khu phía Nam của thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phố thương mại Selashine góp phần tạo nên trải nghiệm sống vô cùng tiện ích.

Số liệu báo cáo từ Sở Du Lịch trong năm 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, Phú Quốc ước đón 2,4 triệu lượt khách (tăng hơn 50% so với cùng kỳ). Điều này chứng tỏ Phú Quốc không phải ngẫu nhiên mà chuyển mình trở thành thành phố dẫn đầu về du lịch. Song song đó, do nằm tại trung tâm tại vùng lõi trung tâm kinh tế Phú Quốc, Phố thương mại Selashine vì thế mà đón trọn dòng chảy du khách về đây du lịch và nghỉ dưỡng lâu dài. Do đó, chỉ cần bước chân đến Phố thương mại Selashine, du khách giống như bước chân vào một “thành phố thương mại thu nhỏ” - một nơi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm và giải trí 24/7.

Không chỉ phù hợp để kinh doanh thời trang hàng hiệu và nhà hàng ẩm thực 3 miền, không gian Phố thương mại Selashine còn hướng tới phát triển dịch vụ lưu trú. Theo đó, kiến trúc trong từng căn phố thương mại cũng được thiết kế linh hoạt với hệ thống tích hợp công năng hiện đại.

“Thay vì tìm kiếm một liệu trình chăm sóc tinh thần đắt đỏ, không ở đâu xa, ngay tại Phố thương mại Selashine, chủ nhân tương lai sẽ có cơ hội tận hưởng hương vị thiên nhiên mát trong của biển cả. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế ngày và đêm, sự xoa dịu tâm hồn và cảm giác thư thả trong cuộc sống chính là “liều thuốc an thần” quý giá mà Phố thương mại Selashine dành riêng cho cư những dân tinh hoa của mình”, theo đại diện TTC Phú Quốc bày tỏ.

