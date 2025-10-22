Công bố thông tin sai lệch, KDC bị phạt tiền

Trong đó, nặng nhất là mức phạt 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: tại Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 14/12/2020 đến ngày 31/12/2022, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2024, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, công ty trình bày công ty đã sử dụng hết tổng số tiền 1.000 tỷ đồng để thực hiện các mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dầu ăn, Góp vốn vào Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev.



Tuy nhiên, theo tài liệu công ty cung cấp, công ty không sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để góp vốn vào Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev.

Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tiếp theo là mức phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán 6 tháng năm 2024.

Mới đây, Hội đồng Quản trị KDC thông qua quyết định chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 49% cổ phần CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido do KDC sở hữu.

Hiện, Thực phẩm Đông lạnh Kido có vốn điều lệ đăng ký là 741,6 tỷ đồng, số cổ phần mà KDC đang sở hữu là 36.338.400 cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ của công ty. Giá chuyển nhượng dự kiến là 2.500 tỷ đồng. Đồng thời giao Tổng giám đốc công ty chủ động triển khai tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, thương lượng và quyết định các nội dung liên quan đến nội dung chuyển nhượng trên.