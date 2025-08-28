Triển lãm thành tựu đất nước: Không gian hội tụ của lịch sử và khát vọng vươn xa

Các gian trưng bày tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, không chỉ tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn truyền tải khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của các bộ, ngành, địa phương...

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc sáng 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

KHÔNG GIAN TÁI HIỆN XUYÊN SUỐT TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI

Với chủ đề “80 mốc son tự hào”, khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được thiết kế không chỉ để trưng bày thành tựu, mà để kể một câu chuyện xuyên suốt. Theo đó, TTXVN tái hiện lại những dấu mốc lịch sử thông qua các bản tin, hình ảnh và hiện vật gốc, khẳng định vị thế là dòng tin chủ lực và chính thống của đất nước suốt 80 năm qua.

Khách tham quan sẽ được chứng kiến những bản tin lịch sử có giá trị vô cùng quý báu, từ bản tin đầu tiên về Tuyên ngôn Độc lập (1945), tin thắng lợi Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), cho đến các tác phẩm báo chí tiên phong trong đổi mới đất nước và hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, đa ngôn ngữ của kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của không gian trưng bày là quả cầu ở vị trí trung tâm biểu tượng cho hệ sinh thái thông tin toàn diện và khát vọng vươn ra thế giới của TTXVN. Bề mặt của quả cầu được bao phủ bởi thông tin, hình ảnh phản ánh sự hiện diện của mạng lưới phóng viên TTXVN rộng khắp ở trong và ngoài nước, tạo nên những sản phẩm thông tin chính luận đa phương tiện, đa nền tảng, tiên phong ứng dụng công nghệ số.

Thiết bị trải nghiệm mini game tại Khu trưng bày của TTXVN tại Triển lãm. Ảnh: TTXVN.

Không gian trưng bày của UBND thành phố Hà Nội tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước mang chủ đề “Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện đại, giữa di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày của thành phố Hà Nội.

Không gian giới thiệu lịch sử đấu tranh của Thủ đô

Gian trưng bày tập trung vào ba lĩnh vực trụ cột của Thủ đô: Nông nghiệp, Du lịch và Công thương, được thể hiện qua 6 khu nội dung chính gồm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, công nghệ – công nghiệp sáng tạo, ẩm thực Hà Nội, trải nghiệm văn hóa dân gian và sinh vật cảnh “Làng trong phố”.

Không gian giới thiệu những sản phẩm đặc trưng như gốm, sơn mài, cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ… cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực. Tại đây, khách tham quan được trải nghiệm các hoạt động truyền thống như: Viết thư pháp, nặn tò he, xem trình diễn nghệ thuật truyền thống (Tuồng, Chèo…) và tìm hiểu về áo dài.

Thông qua không gian này, Hà Nội không chỉ tôn vinh hành trình văn hóa ngàn năm, mà còn khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến – hiện đại – hội nhập.

DẤU ẤN CÔNG NGHỆ, KHÁT VỌNG VƯƠN XA

Trong phần Không gian công nghệ tiên phong, điểm nhấn đặc biệt là sự quy tụ 22 doanh nghiệp tiêu biểu, giới thiệu các giải pháp “Make in Vietnam” phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI) mang tới bộ đôi giải pháp số hóa DAS và D-IONE, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp cơ quan nhà nước tối ưu quy trình lưu trữ, khai thác và quản lý dữ liệu.

Ông Nguyễn Khoa Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị FSI chia sẻ: “Tham dự triển lãm là cơ hội để chúng tôi giới thiệu kết quả tích lũy sau 17 năm đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức của Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số. Với niềm vinh dự và tự hào được đóng góp “sức công nghệ” vào sự phát triển của đất nước, đội ngũ kỹ sư của FSI luôn nỗ lực sáng tạo những công nghệ “Make in Vietnam” với khát vọng dùng công nghệ Việt để góp phần vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên số”.

Sơ đồ tham quan Trung tâm triển lãm. Ảnh: BTC.

Cũng tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, Gian trưng bày của tỉnh Nghệ An đặt tại sảnh 6, tầng 1 (khu “Tỉnh giàu nước mạnh”), có diện tích 330m2, được thiết kế theo chủ đề “Trầm tích và khát vọng sông Lam” – lấy cảm hứng từ dòng sông biểu tượng của xứ Nghệ, gắn liền với lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên không ngừng của người dân nơi đây.

Không gian triển lãm được chia thành ba phần chính theo trục Cội nguồn – Thành tựu – Khát vọng, trong đó phần “Cội nguồn Quê Bác” tái hiện vẻ đẹp làng quê Việt, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần "Thành tựu gắn với 80 năm vươn mình cùng dân tộc” là sự khắc họa những dấu mốc phát triển nổi bật của Nghệ An trong suốt chiều dài lịch sử. Phần “Khát vọng sông Lam” thể hiện tầm nhìn phát triển, tinh thần đổi mới và mục tiêu vươn tầm khu vực của tỉnh trong tương lai.

Bên cạnh trưng bày hiện vật và hình ảnh, Nghệ An còn tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Không gian trưng bày mang đến cho công chúng một cái nhìn toàn cảnh về một Nghệ An giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của Bắc Trung Bộ.

Mỗi gian trưng bày tại triển lãm đều được các đơn vị đầu tư tâm sức không chỉ để giới thiệu những thành tựu nổi bật, mà còn để truyền tải bản sắc riêng, tái hiện sinh động hành trình phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” chính thức mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội); thời gian mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9/2025; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13 giờ.