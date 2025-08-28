Triển lãm thành tựu đất nước: Không gian hội tụ của lịch sử và khát vọng vươn xa
Phúc Minh
28/08/2025, 14:06
Các gian trưng bày tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, không chỉ tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn truyền tải khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của các bộ, ngành, địa phương...
Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc” đã chính thức khai mạc sáng 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
KHÔNG GIAN TÁI HIỆN XUYÊN SUỐT TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI
Với chủ đề “80 mốc son tự hào”, khu trưng bày của Thông
tấn xã Việt Nam (TTXVN) được thiết kế không chỉ để trưng bày thành tựu, mà để kể
một câu chuyện xuyên suốt. Theo đó, TTXVN tái hiện lại những dấu mốc lịch sử
thông qua các bản tin, hình ảnh và hiện vật gốc, khẳng định vị thế là dòng tin
chủ lực và chính thống của đất nước suốt 80 năm qua.
Khách tham quan sẽ được chứng kiến những bản tin lịch
sử có giá trị vô cùng quý báu, từ bản tin đầu tiên về Tuyên ngôn Độc lập
(1945), tin thắng lợi Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), cho
đến các tác phẩm báo chí tiên phong trong đổi mới đất nước và hệ sinh thái báo
chí đa nền tảng, đa ngôn ngữ của kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay.
Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của không gian
trưng bày là quả cầu ở vị trí trung tâm biểu tượng cho hệ sinh thái thông tin
toàn diện và khát vọng vươn ra thế giới của TTXVN. Bề mặt của quả cầu được bao
phủ bởi thông tin, hình ảnh phản ánh sự hiện diện của mạng lưới phóng viên
TTXVN rộng khắp ở trong và ngoài nước, tạo nên những sản phẩm thông tin chính
luận đa phương tiện, đa nền tảng, tiên phong ứng dụng công nghệ số.
Không gian trưng bày của UBND thành phố Hà Nội
tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước mang chủ đề “Truyền thống và Sáng tạo
Hà Nội 2025”, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện đại, giữa di sản
văn hóa và đổi mới sáng tạo.
Gian trưng bày tập trung vào ba lĩnh vực trụ cột của
Thủ đô: Nông nghiệp, Du lịch và Công thương, được thể hiện qua 6 khu nội dung
chính gồm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, công nghệ – công nghiệp
sáng tạo, ẩm thực Hà Nội, trải nghiệm văn hóa dân gian và sinh vật cảnh “Làng
trong phố”.
Không gian giới thiệu những sản phẩm đặc trưng như gốm,
sơn mài, cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ… cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến
trong nhiều lĩnh vực. Tại đây, khách tham quan được trải nghiệm các hoạt động
truyền thống như: Viết thư pháp, nặn tò he, xem trình diễn nghệ thuật truyền thống
(Tuồng, Chèo…) và tìm hiểu về áo dài.
Thông qua không gian này, Hà Nội không chỉ
tôn vinh hành trình văn hóa ngàn năm, mà còn khẳng định vai trò là trung tâm đổi
mới sáng tạo, phát triển bền vững, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến – hiện đại
– hội nhập.
DẤU ẤN CÔNG NGHỆ, KHÁT VỌNG VƯƠN XA
Trong phần Không gian công nghệ tiên phong, điểm nhấn
đặc biệt là sự quy tụ 22 doanh nghiệp tiêu biểu, giới thiệu các giải pháp “Make
in Vietnam” phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Công ty Cổ phần Đầu tư
Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI) mang tới bộ đôi giải pháp số hóa
DAS và D-IONE, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp cơ quan nhà nước tối ưu quy
trình lưu trữ, khai thác và quản lý dữ liệu.
Ông Nguyễn Khoa Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị FSI
chia sẻ: “Tham dự triển lãm là cơ hội để chúng tôi giới thiệu kết quả tích lũy
sau 17 năm đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức của Việt Nam trong hành trình
chuyển đổi số. Với niềm vinh dự và tự hào được đóng góp “sức công nghệ” vào sự
phát triển của đất nước, đội ngũ kỹ sư của FSI luôn nỗ lực sáng tạo những công
nghệ “Make in Vietnam” với khát vọng dùng công nghệ Việt để góp phần vào phát
triển đất nước trong kỷ nguyên số”.
Cũng tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc”, Gian trưng bày của tỉnh Nghệ An đặt tại sảnh 6, tầng 1 (khu “Tỉnh giàu
nước mạnh”), có diện tích 330m2, được thiết kế theo chủ đề “Trầm tích và khát vọng
sông Lam” – lấy cảm hứng từ dòng sông biểu tượng của xứ Nghệ, gắn liền với lịch
sử, văn hóa và khát vọng vươn lên không ngừng của người dân nơi đây.
Không gian triển lãm được chia thành ba phần chính
theo trục Cội nguồn – Thành tựu – Khát vọng, trong đó phần “Cội nguồn Quê Bác”
tái hiện vẻ đẹp làng quê Việt, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và lý tưởng cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần "Thành tựu gắn với 80 năm vươn mình
cùng dân tộc” là sự khắc họa những dấu mốc phát triển nổi bật của Nghệ An trong
suốt chiều dài lịch sử. Phần “Khát vọng sông Lam” thể hiện tầm nhìn phát triển,
tinh thần đổi mới và mục tiêu vươn tầm khu vực của tỉnh trong tương lai.
Bên cạnh trưng bày hiện vật và hình ảnh, Nghệ An còn tổ
chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa
phương và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Không gian trưng bày mang đến cho công
chúng một cái nhìn toàn cảnh về một Nghệ An giàu truyền thống, năng động, sáng
tạo, đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại, logistics, công
nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của Bắc Trung Bộ.
Mỗi gian trưng bày tại triển lãm đều được các đơn vị đầu
tư tâm sức không chỉ để giới thiệu những thành tựu nổi bật, mà còn để truyền tải
bản sắc riêng, tái hiện sinh động hành trình phát triển của từng ngành, từng địa phương.
Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” chính thức mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội); thời gian mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9/2025; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13 giờ.
Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
11:23, 28/08/2025
Bộ Y tế giới thiệu công nghệ hiện đại nhất tại Triển lãm thành tựu đất nước
20:40, 27/08/2025
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
[Phóng sự ảnh]: Xúc động hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hỗ trợ người dân vượt qua bão, lũ
Những ngày qua, mưa lớn liên tiếp trút xuống Thanh Hoá và Nghệ An, gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều bản làng miền núi. Trong gian khó, hình ảnh các lực lượng chức năng, đặc biệt là những người lính trong màu áo xanh, khẩn trương vượt lũ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tiếp tế lương thực, nước uống, quần áo... trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bà con không bị bỏ lại phía sau giữa thiên tai khắc nghiệt.
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội
Sáng ngày 28/8, biên đội trực thăng xuất phát từ Hòa Lạc, cùng với máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 từ Kép (Bắc Ninh) đã tụ hội về quảng trường bay tập luyện cho sự kiện A80...
Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước...
Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ…
Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có tối thiểu 15 viên chức
Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải bảo đảm số lượng người làm việc tối thiểu là 15 viên chức. Đồng thời, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: