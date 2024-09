Phòng tránh bão lụt, Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông báo tới các phòng giáo dục đào tạo, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo đến toàn thể giáo viên, học sinh nghỉ học vào ngày 19/9 để phòng tránh bão lụt.

Cũng theo thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ban tổ chức vừa quyết định hoãn Hội chợ thương mại Festival 2024 do áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, do tình hình mưa to trên diện rộng, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên thành bão, ban đầu, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các thành viên Ban Tổ chức Hội chợ thương mại Festival Huế 2024 đến gặp gỡ, động viên tinh thần các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hợp tác xã tham gia Hội chợ, chỉ đạo gia cố lại các gian hàng để đảm bảo an toàn.

Lo ngại thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp, hợp tác xã và các gian hàng của các Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại các tỉnh tự nguyện kết thúc trưng bày sản phẩm trước thời gian dự kiến. Thấu hiểu nguyện vọng của các đơn vị, Ban Tổ chức Hội chợ thống nhất với đề xuất của các doanh nghiệp muốn dừng tham gia sự kiện.

Người dân ở thành phố Huế đã chủ động đưa hàng loạt xe ô tô đậu đỗ trên khu vực cao ráo để tránh bị ngập nước. Ảnh Công Định

Đối với một số doanh nghiệp vẫn còn mong muốn ở lại cho đến hết thời gian diễn ra sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức cũng như đơn vị tổ chức sự kiện tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để đảm bảo hoạt động bày bán tại Hội chợ.

Trước đó, Hội chợ thương mại Festival Huế 2024 khai mạc vào chiều 16/9 tại Công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế với quy mô 227 gian hàng của hơn 231 tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Theo kế hoạch, Hội chợ dự kiến diễn ra từ 16/9 đến hết ngày 22/9.

Để chủ động ứng phó, nhiều người dân đã kê cao đồ đạc, đưa ô tô đến các điểm an toàn để tránh thiệt hại. Trong chiều 18/9, các hộ dân sống tại vùng có nguy cơ nguy hiểm do sạt lở đất cũng đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn. Hàng ngàn tàu thuyền đã vào bờ neo đậu, chủ động trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Về tình hình các hồ chứa nước, đê điều, nuôi trồng thủy sản, theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, đang vào thời kỳ cuối mùa khô nên mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện đang ở mức thấp, các hồ đang vận hành đảm bảo an toàn.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 21/9, trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa cường độ mạnh nhất tập trung từ chiều tối 18/9 đến trưa 20/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm.