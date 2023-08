Phú Yên: 6 dự án phát triển nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư 

Theo thông tin từ tỉnh Phú Yên, trong danh mục có 6 dự án phát triển nhà ở xã hội với quy mô gần 32 ha. Trong đó, 3 khu đất ở TP.Tuy Hòa (24,95ha), 3 khu đất ở thị xã Đông Hòa (7,15ha).

Tại TP. Tuy Hòa, khu đất ký hiệu NOXH tại xã An Phú thuộc Đồ án điều chỉnh: đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía nam Khu du lịch sinh thái Sao Việt và Khu dân cư phía tây Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm, xã An Phú, quy mô dự kiến 4,32 ha; Khu đất ký hiệu XH-1 tại phường Phú Đông, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía nam, Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới nam TP. Tuy Hòa, diện tích 4,55 ha; Khu đất ký hiệu NOXH-01; NOXH-02 và NOXH-03 tại phường Phú Lâm và Phú Thạnh, nằm trong Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới phường Phú Lâm và Phú Thạnh, diện tích lần lượt là 4,93ha; 3,04ha; 8,11ha.

Cả 3 khu đất trên đều có mật độ xây dựng dự kiến từ 35 - 40%; hệ số sử dụng đất 5,25 lần.

Tại thị xã Đông Hòa, khu đất ký hiệu XH tại phường Hòa Hiệp Bắc, thuộc Đồ án quy hoạch Khu đô thị mới Hòa Hiệp Bắc. Khu đất quy mô dự kiến khoảng 1,36 ha; mật độ xây dựng 40 – 45%; hệ số sử dụng đất 6 lần; Khu đất ký hiệu XH tại phường Hòa Vinh, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía đông Hòa Vinh, quy mô 2,17ha; mật độ xây dựng 35 – 40%; hệ số sử dụng đất 5,25 lần; Khu đất phục vụ thiết chế Công đoàn tại Khu kinh tế (O-13 và CX-05) ở xã Hòa Hiệp Trung, nằm trong Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực dự kiến đầu tư Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế nam Phú Yên. Khu đất với diện tích lần lượt 3,2ha và 0,42 ha; mật độ xây dựng 35 – 40%; hệ số sử dụng đất 5,25 lần.

Những dự án phát triển nhà ở xã hội ở các khu đất trên đều xây dựng chiều cao tối đa là 15 tầng; tối thiểu 7 tầng.

UBND tỉnh cho biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh sẽ có 559 dự án. Trong đó, có 513 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở khép kín, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư; 28 dự án nhà ở tái định cư (giao đất cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở); 18 dự án nhà ở xã hội.

Tổng diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở giai đoạn trên là hơn 796ha. Cụ thể: 424ha đất phát triển nhà ở thương mại, 24ha ha đất phát triển nhà ở tái định cư, 294ha đất nhà ở dân tự xây và 53ha ha đất phát triển nhà ở xã hội, với dự kiến nguồn vốn khoảng 77.300 tỷ đồng.

Quan điểm phát triển nhà ở của tỉnh là phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường, phù hợp quy định của pháp luật; điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ; phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được phê duyệt; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.