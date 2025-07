Phục hồi thận trọng, áp lực bán vùng giá xanh vẫn mạnh

Phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index dao động trong vùng xanh sau phiên bán tháo hôm qua. Lực cầu bắt đáy khá tốt nhưng vẫn không đủ để cân bằng với nhu cầu cắt lỗ. Cổ phiếu có hiện tượng đảo chiều giảm cả loạt về cuối phiên trên nền thanh khoản khá cao.

Chỉ số tăng đạt đỉnh lúc 9h52 trên tham chiếu 18,2 điểm tương đươg +1,22%. Độ rộng tại thời điểm tốt nhất ghi nhận 210 mã tăng/81 mã giảm. Tương quan này cho thấy có hoạt động mua đỡ giá trên diện rộng, mặc dù điểm số có được vẫn phải trông cậy vào nhóm trụ. Từ khoảng 11h trở đi áp lực bán bắt đầu tăng cao, độ rộng co lại rất nhanh, chốt phiên chỉ còn 122 mã tăng/187 mã giảm.

VN-Index đang giảm tiếp 3,12 điểm tương đương -0,21%, rơi xuống mức 1490,29 điểm. Nhóm cổ phiếu trụ đã không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ điểm số. VIC sụt giảm mạnh 2,47%, VHM giảm 1,41% lấy đi xấp xỉ 4 điểm. VIC có biên độ dao động rất rộng, lúc cao nhất tăng 0,71% và chạm đáy giảm tới 4,51%. VHM cũng từ xanh thành đỏ với mức trượt giá 1,84% chỉ trong buổi sáng.

Thực ra tình trạng trượt giá là phổ biến toàn thị trường. Sau một phiên bị bán tháo dữ dội như hôm qua, tâm lý bắt đáy thường lôi kéo được một bộ phận dòng tiền nhảy vào. Trong khi đó người cầm cổ đã xả một khối lượng khổng lồ nên nhu cầu bán cũng giảm đi. Dù vậy những nhà đầu tư còn cổ phiếu vẫn sẽ đánh giá sức mạnh của nhịp hồi để quyết định có cắt lỗ nữa hay không. Thị trường sáng nay đi ngang trong thời gian rất dài để rồi cuối cùng vẫn lao dốc trong 30 phút cuối.

Rổ VN30 có tới 15 mã trượt giảm quá 2% so với mức cao nhất trong phiên và 11 mã khác trượt giảm từ 1% tới 2%. Độ rộng của rổ lúc tốt nhất toàn bộ đều xanh, trong đó SHB còn kịch trần, nhưng đến cuối phiên chỉ còn 12 mã tăng/16 mã giảm. VN30-Index đang giảm 0,25% so với tham chiếu.

SHB vẫn còn tăng 6,64% và dư bán giá trần 5,96 triệu đơn vị. Thanh khoản cực cao 1.791,8 tỷ đồng đứng đầu thị trường. Phản ứng giá mạnh mẽ kết hợp với thanh khoản rất lớn cho thấy dòng tiền vào cổ phiếu này còn tốt và chấp nhận mua giá cao. STB tăng 2,6%, VIB tăng 1,89%, VPB tăng 1,48%, VJC tăng 1,35%, CTG tăng 1,26% là những cổ phiếu khác trong rổ còn khỏe. Dù vậy biên độ trượt giảm giá trong phiên cũng không hề nhỏ: VIB trả lại 2,33% so với giá cao nhất, VJC trượt giảm 3,23%, VPB trượt 2,24%, STB trượt 2,09%...

Mở rộng toàn sàn HoSE, độ rộng co lại phản ánh tình trạng trượt giá là phổ biến. Thống kê cho thấy 42% số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này trượt giảm từ 2% trở lên, thể hiện mức dao động rất rộng trong phiên. Trong 122 mã còn xanh, vẫn có 70 cổ phiếu tăng hơn 1% so với tham chiếu. HHS, SCR, PET, NAF, DLG còn kịch trần với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Các mã tầm trung có dòng tiền đỡ tốt là VIX tăng 2,3% khớp 1.179,2 tỷ đồng; VND tăng 1,19% với 716,1 tỷ; GEX tăng 2,63% với 498,2 tỷ; DPM tăng 3,03% với 195,4 tỷ; NKG tăng 1,56% với 182,6 tỷ; HSG tăng 2,5% với 160,2 tỷ; VGC tăng 5,09% với 118,2 tỷ. Dù vậy các cổ phiếu này đều đã trượt giảm tương đối mạnh, nhiều mã rơi 3%-4% so với giá đỉnh.

Ở phía giảm, sức ép lớn thể hiện rõ với 93 cổ phiếu đang giảm quá 1% so với tham chiếu, chưa kể biên độ trượt giá rất rộng từ vùng xanh. Nhóm này có gần 20 cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và tổng giao dịch chiếm 26,6% sàn HoSE. Vẫn là các mã tài chính, bất động sản chịu áp lực lớn nhất, thanh khoản đều rất cao như SSI giảm 1,2%, EIB giảm 4,4%, VCI giảm 1,19%, DXG giảm 3,59%, EVF giảm 5,45%, TCH giảm 2,44%... Nhóm này có biên độ trượt giảm còn lớn hơn nhiều các cổ phiếu đang xanh.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sáng nay ghi nhận giảm 38% so với sáng hôm qua, đạt gần 24.265 tỷ đồng. Thực ra thanh khoản chỉ là thấp hơn mức đột biến chưa từng có trong lịch sử, còn so với mức trung bình các phiên trước thì đây vẫn là con số rất lớn. Ví dụ trung bình các phiên sáng tuần trước, tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX chỉ khoảng 19.273 tỷ đồng/phiên. Hay như phiên sáng đầu tuần cũng chỉ đạt 28.475 tỷ đồng. Điều này phản ánh dòng tiền còn hoạt động mạnh nhưng cũng là biểu hiện của nhu cầu bán chưa cạn kiệt.

Khối ngoại là điểm sáng bất ngờ trong sáng nay khi mua ròng gần 1.057 tỷ đồng trên HoSE. Giao dịch lớn nhất tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 619,3 tỷ đồng. Ngoài ra có VPB +198,7 tỷ, SHB +166,5 tỷ, STB +68,6 tỷ, GEX +62,1 tỷ, VNM +58 tỷ, VIX +57,8 tỷ, HSG +45 tỷ, DPM +41,3 tỷ, MWG +40,6 tỷ. Phía bán ròng có SSI -155,6 tỷ, VCI -62,1 tỷ, FPT -53,6 tỷ, FTS -31 tỷ.