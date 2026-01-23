Platinum Victory muốn thoái 6% vốn tại Vinamilk sau 8 năm nắm giữ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 23/01/2026
Hà Anh
23/01/2026, 10:18
Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/1 đến ngày 26/2. Nếu thành công, quỹ ngoại này sẽ thôi không làm cổ đông lớn tại VNM sau 8 năm nắm giữ cổ phiếu VNM.
Platium Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).
Theo đó, Platinum Victory (Singapore), công ty con của Jardine Cycle & Carriage (JC&C), thành viên thuộc Tập đoàn Jardine Matheson, vừa đăng ký bán toàn bộ 125,76 triệu cổ phiếu, chiếm 6,02% vốn tại VNM.
Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/1 đến ngày 26/2. Nếu thành công, quỹ ngoại này sẽ thôi không làm cổ đông lớn tại VNM sau 8 năm nắm giữ cổ phiếu VNM.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNM đang giao dịch quanh vùng đỉnh 4 năm với thị giá 70.900 đồng/cô phiếu và tăng gần 16% từ đầu năm 2026. Vốn hóa thị trường tương ứng khoảng 148.000 tỷ đồng và tạm tính theo mức thị giá VNM hiện tại, Platinum Victory có thể thu về gần 9.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 22/12/2025, Platinum Victory đã bán thỏa thuận hơn 96 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 4,6% vốn của Vinamilk cho F&N Dairy Investments với giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã đăng ký bán 1,45 triệu cổ phiếu chiếm 0,069% vốn của VNM nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ ngày 19/1 đến ngày 17/2.
Được biết, SIC là công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk, nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 36% vốn điều lệ.
Về triển vọng quý 4/2025 và năm 2026 đối với cổ phiếu VNM, BSC cho rằng trong quý 4/2025 và 2026, kết quả kinh doanh của VNM sẽ duy trì tăng trưởng ở mức tương đương hiện tại khoảng 5 – 8% nhờ chiến lược tái định vị hoàn thành giúp VNM bảo vệ thị phần, tăng trưởng so với cùng kỳ sẽ đến từ các thị trường nước ngoài.
Ngoài ra, việc giá sữa bột có xu hướng giảm trở lại cũng sẽ hỗ trợ VNM cải thiện lợi nhuận gộp trong giai đoạn tới.
Về thị phần tại thị trường nội địa của VNM kỳ vọng tiếp tục được bảo vệ trong phần còn lại của 2025 và 2026 nhờ: chiến lược tái định vị đã hoàn thành trong quý 2 và quý 3/2025 và đã phần nào đã cho thấy được sự hiệu quả thông qua kết quả kinh doanh quý 2 và quý 3 khi doanh số nội địa tăng trưởng khả quan +1%/4% yoy (lưu ý: mức nền của quý 2/2024 là mức nền cao đồng thời duy trì thị phần không giảm).
BSC kỳ vọng xu hướng trên sẽ tiếp tục được duy trì khi VNM đặt kỳ vọng tiếp tục gia tăng độ phủ của các cửa hàng trong quý 4/2025 và 2026 ra mắt/đẩy mạnh thêm các dòng sản phẩm mới như Kombucha, Sữa đậu nành mè đen, sữa yến mạch, kem gelato …
Về kênh thương mại điện tử kỳ vọng tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh trong quý 4/2025 và 2026 khi liên tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trên 2 chữ số trong 2 quý gần nhất.
- Đối với thị trường nước ngoài, BSC kỳ vọng đà tăng trưởng 2 con số sẽ tiếp tục được duy nhờ nhu cầu cải thiện tại thị trường Campuchia thị phần được mở rộng tại các thị trường khác (Mỹ, Châu Á, Châu Phi,…)
Về giá sữa bột đã giảm mạnh so với vùng đỉnh kỳ vọng sẽ hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận gộp trong 2026, cụ thể: giá sữa bột T11 = 3,610 USD/MT (-18% so với vùng đỉnh, -12% so với bình năm 10 tháng đầu năm 2025) do nhu cầu thấp tại thị trường Trung Quốc và các nước Châu Âu.
BSC cho rằng vùng giá hiện tại có thể duy trì ít nhất đến hết quý 1/2026 khi dự báo nhu cầu chưa có cải thiện sản lượng sữa bột tại các khu vực sản xuất chính kỳ vọng tiếp tục tăng trong 2026.
Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.
Theo Giám đốc công ty cho biết dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả kinh doanh của công ty không có nhiều khởi sắc trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty trong năm 2025.
Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng)...
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành gần 171 triệu cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.119 tỷ đồng.
