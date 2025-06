PVCFC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025, chia cổ tức 20%

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, giữ nguyên so với năm 2023.

Tại sự kiện, Ban lãnh đạo đã trình bày kết quả hoạt động nổi bật năm 2024 và định hướng chiến lược giai đoạn tới, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Dù đối mặt với nhiều thách thức về chi phí nguyên liệu và biến động địa chính trị toàn cầu, PVCFC vẫn ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng. Năm 2024, PVCFC đã sản xuất 956,4 nghìn tấn urê quy đổi (tăng 1% so với kế hoạch và tương đương năm 2023), 208 nghìn tấn NPK (tăng 10% so với kế hoạch, tăng 37% so với năm 2023). Sản lượng tiêu thụ đạt 1.325 nghìn tấn phân bón các loại (tăng 3% so với kế hoạch, tăng 5% so với năm 2023), trong đó xuất khẩu 319 nghìn tấn.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.037 tỷ đồng(vượt 3% kế hoạch và tăng 7% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế đạt 1.522 tỷ đồng (tăng 25% so với kế hoạch và 21% so với năm 2023), lợi nhuận sau thuế đạt 1.428 tỷ đồng (tăng 25% so với kế hoạch và 29% so với năm 2023). Thị phần phân bón PVCFC chiếm 10,62% toàn quốc.

Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Nguyên cho biết PVCFC là một trong hai doanh nghiệp nhận Giải thưởng Quản trị vượt tuân thủ, khẳng định năng lực quản trị minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Trong năm, PVCFC cũng mở rộng hệ thống phân phối trong và ngoài nước, hiện diện tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác lớn như Vân Thiên Hóa, Samsung C&T, và phát triển hệ thống đại lý từ Bắc vào Nam và tại Campuchia.

Song song đó, PVCFC cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và cải tiến mô hình kinh doanh, tiêu biểu như ra mắt AI chẩn đoán sâu bệnh, khai trương cửa hàng Nông nghiệp Đô thị. Các chính sách bán hàng linh hoạt, chương trình xúc tiến thương mại sáng tạo và chiến dịch marketing hấp dẫn đã giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng hiệu quả, qua đó đưa thương hiệu NPK Cà Mau vươn lên vị trí thứ 2 tại thị trường Việt Nam chỉ sau hơn 3 năm gia nhập phân khúc.

Công tác quản trị PVCFC tiếp tục được đánh giá cao về năng lực điều hành theo thông lệ quốc tế, đạt chuẩn Thẻ điểm quản trị ASEAN (ACGS). Năm 2024, HĐQT đã ban hành định hướng chiến lược ESG, công bố Báo cáo phát triển bền vững và tích hợp ESG vào hệ thống quản trị rủi ro.

Năm 2024, nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành đúng tiến độ, bao gồm: Trụ sở Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh (6/2024), mái che mưa hệ thống xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau (12/2024), tiếp nhận Nhà máy NPK Hàn Việt qua M&A (4/2024), cơ sở Bình Định hoàn thiện kho và hạ tầng phụ trợ (đưa vào vận hành từ 2/2025). Các dự án đang triển khai như: sản xuất CO₂ thực phẩm (dự kiến chạy thử quý III/2025); Nhà máy và kho cảng Nhơn Trạch; khu nhà ở CBCNV tại LC; dự án khí Argon (hoàn thành năm 2026); và trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao (khởi công 2/2025, hoàn thành sau 350 ngày).

Ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đánh giá cao nỗ lực phát triển của PVCFC trong thời gian qua.

Xác định văn hóa là nền tảng phát triển bền vững, PVCFC xây dựng hệ giá trị riêng dựa trên 4 trụ cột: Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa. Doanh nghiệp triển khai các chương trình đào tạo chiều sâu, phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ và tổ chức nhiều hoạt động thực hành văn hóa như đào tạo Bộ quy tắc ứng xử COC, Mentor - Mentee, Phiên chợ Văn hóa, teambuilding và các cuộc thi sáng tạo, góp phần lan tỏa bản sắc PVCFC trong toàn hệ thống.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, PVCFC đã ghi dấu tại hàng loạt giải thưởng uy tín: Top 5 doanh nghiệp xếp hạng cao của ACGS 2024 về Thẻ điểm QTCT, Top 10 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất; Quản trị Công ty vượt trên tuân thủ; Doanh nghiệp Báo cáo tin cậy cao nhất - Báo cáo phát triển bền vững; Thương hiệu Quốc gia (lần thứ 6 liên tiếp), Doanh nghiệp vì người lao động, Top 10 Thương hiệu mạnh - Tăng trưởng xanh 2024, Doanh nghiệp vì cộng đồng...

Năm 2025, PVCFC đặt mục tiêu vận hành an toàn, tối ưu công suất các nhà máy, quản trị chi phí chặt chẽ và tiết giảm 5% tiêu hao năng lượng so với năm 2022. Doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm thân thiện môi trường như NPK công nghệ Poly Phosphate, phân hữu cơ, vi sinh; đồng thời triển khai giải pháp canh tác nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng đến Top 1 mức độ nhận biết thương hiệu (Top of Mind).

Công ty cũng thúc đẩy tái cấu trúc mô hình hoạt động, đầu tư chọn lọc vào hệ thống kho cảng, mở rộng công suất nhà máy và xây dựng nền tảng Nhà máy thông minh. Văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được duy trì như động lực phát triển dài hạn.

Giai đoạn 2026 - 2030, PVCFC định hướng mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như khí công nghiệp, công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch. Doanh nghiệp sẽ đầu tư sản xuất khí công nghiệp, CO₂ thực phẩm, CO₂ công nghiệp từ khí thải, cùng các sản phẩm như Argon và CH₄.

Công ty đồng thời phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như trồng thử nghiệm chanh không hạt, sản xuất thực phẩm, đồ uống từ nông sản, hình thành chuỗi chế biến sau thu hoạch khép kín từ vùng trồng đến xuất khẩu.

Doanh nghiệp cũng tập trung nghiên cứu công nghệ vi sinh, enzym, nhân giống vô tính và ứng dụng công nghệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

* Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 888606 (miễn phí) hoặc truy cập website www.pvcfc.com.vn và fanpage chính thức của PVCFC.