PYN Elite Fund tiếp tục nâng sở hữu tại HDG lên hơn 9%

PYN ELITE FUND (NON - UCITS) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE).

Theo đó, Quỹ đầu tư PYN Elite Fund thông báo đã mua 3 triệu cổ phiếu của HDG và nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 31 triệu cổ phiếu chiếm 8,54% lên 34,58 triệu cổ phiếu, chiếm 9,35%, trong phiên ngày 23/10.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên 23/10, cổ phiếu HDG ghi nhận giao dịch thỏa thuận đúng bằng số lượng cổ phần mà PYN Elite công bố mua. Giá trị giao dịch đạt hơn 93 tỷ đồng, tương ứng 31.163 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 1% so với giá đóng cửa cùng ngày (31.600 đồng/cổ phiếu).

Như vậy, đây là lần thứ 5 trong năm nay, PYN Elite gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại Hà Đô. Cụ thể: tháng 4 mua hơn 1 triệu cổ phiếu, tháng 7 mua hơn 5,4 triệu cổ phiếu và tháng 9 mua 2 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 8,27%;

Ở chiều ngược lại, ông Đào Hữu Khanh, bố đẻ ông Đào Hữu Tùng - Kế Toán trưởng đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, từ ngày 21/8-19/9 nhưng kết thúc thời gian trên, ông Khanh không bán được do giá chưa đạt kỳ vọng nên ông Khanh đăng ký bán tiếp từ ngày 1 đến ngày 30/10/2025 theo phương thức khớp lệnh nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Nếu thành công, ông Khanh sẽ giảm sở hữu từ 656.895 cổ phiếu, chiếm 0,178% xuống 456.895 cổ phiếu, chiếm 0,123% vốn tại HDG.

Hiện, công ty chưa công bố kết quả kinh doanh quý 3 cũng như lũy kế 9 tháng năm 2025. Tuy nhiên, VCSC đã có điều chỉnh tăng 16,7% giá mục tiêu lên mức 37.700 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua" đối với HDG.

Theo VCSC, mức tăng của giá mục tiêu chủ yếu đến từ mức tăng 46% đối với định giá mảng bất động sản, nhờ được thúc đẩy bởi việc chúng tôi tăng 27% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-29, do mức tăng dự kiến của giá bán trung bình và tiến triển pháp lý thuận lợi; cùng với mức tăng gấp 9 lần đối với định giá của nhà máy điện Hồng Phong (HP4) (do mức tăng dự kiến gần gấp đôi của giá FiT ưu đãi từ tháng 1/2026).

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh tăng 12% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-29 (với các mức thay đổi lần lượt là +28%/0%/-21%/+26%/+24% cho các năm 2025/26/27/28/29), chủ yếu do mức tăng 27% của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng bất động sản, nhờ mức tăng dự kiến đối với giá bán trung bình của 3 dự án thí điểm Phan Đình Giót, Minh Long và Green Lane, và mức tăng 9% đối với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng năng lượng (+9x/+49% lợi nhuận từ HP4/Infra 1, bù đắp cho việc dời ngày vận hành thương mại của 4 dự án điện gió).