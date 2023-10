Quảng Bình đề nghị mở rộng tuyến đường huyết mạch nối cảng Vũng Áng đến Cửa khẩu Cha Lo

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cho biết trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có các Quốc lộ 12A và Quốc lộ 12C đi qua. Cả 2 tuyến Quốc lộ 12A và Quốc lộ 12C đều đi qua thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa.

Về hiện trạng khai thác các đoạn tuyến này, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đối với đoạn tuyến Quốc lộ 12A qua trung tâm thị trấn Đồng Lê có lý trình từ Km48+600 đến Km50+500 dài 1,9Km do Sở Giao thông vận tải Quảng Bình quản lý. Đoạn tuyến này đã được Bộ Giao thông vận tải sửa chữa năm 2022 bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ, bao gồm sửa chữa các hạng mục mặt đường bê tông nhựa và bổ sung đầy đủ hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, tuyến đang khai thác bình thường.

Còn đối với đoạn tuyến Quốc lộ 12C đi qua trung tâm thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa có lý trình từ Km67+600 đến Km70+800 dài 3,2km; đoạn tuyến có quy mô đường cấp III miền núi, mặt đường bê tông nhựa, Bmặt = 12m.

Ngày 14/12/2022, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Minh Hóa, Công an các huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa kiểm tra công tác an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 12C. Qua kiểm tra hiện trường, đoạn tuyến có mặt đường êm thuận, hệ thống vạch sơn, biển báo đầy đủ, đảm bảo phát huy tác dụng.

Cùng với đó, một số nút giao có đường nhánh do lịch sử để lại có dốc dọc lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Giao thông vận tải cho biết đoàn kiểm tra đã thống nhất trước mắt bổ sung biển báo cấm dừng đỗ P.130 (xe khách) đoạn cầu Vượt Km68+905.

Cùng với đó, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận cho phép chuẩn bị đầu tư công trình “Sửa chữa, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0+00 - Km98+00 Quốc lộ 12C” trong kế hoạch bảo trì năm 2024.

Theo đó, "sẽ bổ sung, hoàn chỉnh lại hệ thống báo hiệu đường bộ, chuyển một số biển báo lên cột cần vươn, tổ chức lại giao thông một số nút giao để nâng cao an toàn giao thông khu vực thị trấn Đồng Lê. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2024, đáp ứng kiến nghị nêu trên của cử tri", Bộ Giao thông vận tải thông tin.

Về bất cập trên tuyến Quốc lộ 12A, Bộ Giao thông vận tải cho biết tuyến Quốc lộ 12A, đoạn từ xã Mai Hóa đến cầu Văn Hóa (đoạn Km17+100 - Km24+500) có quy mô đường cấp IV đồng bằng, hiện trạng mặt đường bê tông xi măng, mặt đường Bm = 7m, nền đường Bn = 8-9m, đảm bảo chiều rộng lề đường theo tiêu chuẩn thiết kế. Do đã khai thác từ lâu nên đoạn tuyến hiện đã xuống cấp, hư hỏng nhiều vị trí.

Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông vận tải, do điều kiện kinh phí còn hạn hẹp nên không đủ kinh phí để đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến. Trong năm 2023, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km17 - Km20+717 Quốc lộ 12A; dự án đã được Sở Giao thông vận tải Quảng Bình triển khai thực hiện và đã hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 06/2023.

"Đối với đoạn còn lại, các hư hỏng chủ yếu tập trung từ Km20+717 - Km23+206 dài 2,6km, Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận đưa vào danh mục sửa chữa thuộc Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2024. Đến nay, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đang chỉ đạo lập hồ sơ thiết kế dự án, để phê duyệt và tổ chức thực hiện, hoàn thành trong năm 2024 theo quy định", Bộ Giao thông vận tải thông tin.

Đối với đoạn tuyến được cử tri phản ánh là quốc lộ từ ngã ba xã Hương Hóa về cầu Đò Vàng, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, đây không phải là tuyến Quốc lộ 12A mà là Quốc lộ 15 qua địa bàn tỉnh Quảng Bình có lý trình từ Km450-Km472+600, đoạn này có kết cấu mặt đường láng nhựa, bề rộng mặt đường Bm = 5,5m.

Trong năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã đầu tư nâng cấp với chiều dài 5km đoạn từ Km472- Km477 (đoạn tiếp giáp và có 600m trùng với đoạn tuyến cử tri phản ánh từ Km 450 – Km472+600/Quốc lộ 15) với kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Đoạn còn lại do kinh phí còn hạn hẹp, Bộ Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu tiếp tục đầu tư trong thời gian tới.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các Sở Giao thông vận tải trong đó có Sở Giao thông vận tải Quảng Bình tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục sớm các hư hỏng, tồn tại trong quá trình khai thác trên hệ thống quốc lộ.

"Bên cạnh việc sử dụng nguồn kinh phí bảo trì để sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng, bất cập, tồn tại nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Bình để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư các dự án nâng cấp, mở rộng nền mặt đường Quốc lộ 12A, Quốc lộ 12C, Quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn tỉnh từ ngân sách trung ương để nâng cao an toàn giao thông trên tuyến hơn nữa, đáp ứng kiến nghị của cử tri", Bộ Giao thông vận tải khẳng định.