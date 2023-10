Vì sao nhiều dự án giao thông trọng điểm của Nghệ An chậm tiến độ?

Sáng 3/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành Giao thông vận tải. Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh này đã có một số chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, còn nhiều vướng mắc.

Các địa phương thực hiện chưa đạt tiến độ giải phóng mặt bằng đề ra đối với 02 dự án trọng điểm là Dự án đường ven biển và Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò. Riêng dự án quốc lộ 7C cơ bản đảm bảo tiến độ theo kết luận tại cuộc họp ngày 01/6/2023. Tính từ ngày 01/6/2023 đến nay, đã bàn giao mặt bằng được 4,2km/9,29km (trong đó, đường ven biển 1,68/6,69km và quốc lộ 7C 2,51/2,6km).

Nguyên nhân là do các địa phương còn gặp một số khó khăn như khối lượng giải phóng mặt bằng đang còn nhiều, hồ sơ lưu trữ về nguồn gốc đất của một số hộ dân chưa rõ ràng, công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ còn nhiều bất cập, người dân chưa đồng tình về đơn giá đất, tài sản.

Về Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 – Km76, đến nay đã bàn giao thêm được 1,68 km/6,69Km. Ngoài ra, các địa phương đã phê duyệt giá trị bồi thường cho 53 hộ không tái định cư với giá trị 41 tỷ đồng.

Về Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ), đến nay đã bàn giao thêm được 2,51 km, còn lại 0,09km.

Về dự án Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2), quá trình thi công lu rung dọc 2 bên tuyến có khoảng 470 hộ dân yêu cầu kiểm tra hiện trạng, đánh giá nứt nhà, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận cho triển khai thi công. Hiện còn vướng trên phạm vi vỉa hè 05 hộ đoạn qua thành phố Vinh, 01 hộ đoạn qua huyện Nghi Lộc. Hạng mục cải dòng kênh Trén, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, hiện đơn vị tư vấn đang tiến hành công khai hồ sơ trích đo.

Về công tác thi công và giải ngân, tổng số vốn năm 2023 bố trí cho các công trình trọng điểm là 1.928,052 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn từ đầu năm (trước tháng 6/2023) là 1.402,705 tỷ đồng. Giải ngân nguồn vốn năm 2023 đến ngày 30/9/2023 được 973,792 tỷ đồng, đạt 51% so với tổng nguồn vốn bố trí năm 2023, đạt 69% so với kế hoạch vốn bố trí từ đầu năm (trước tháng 6/2023). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công trung hạn năm 2023 là 877,173 tỷ đồng, đạt 77% so với kế hoạch đầu tư công năm 2023, đạt 90% so với kế hoạch vốn đầu tư công bố trí trước tháng 6/2023.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những vướng mắc, khó khăn; đồng thời, đề xuất các nội dung kiến nghị để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, thị xã Hoàng Mai kiến nghị UBND tỉnh cho phép UBND thị xã được bố trí giao đất có thu tiền không qua đấu giá vào các khu quy hoạch chia lô đất ở hoặc các khu tái định cư có sẵn.

Theo ông Nguyễn Đức Trung Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nỗ lực của các ngành, các địa phương “vẫn chưa tới”, vẫn còn những tồn tại, vướng mắc tập trung vào giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; đến nay còn khoảng 5,1km chủ yếu là tuyến ven biển.

Mặc dù tại cuộc họp tháng 6 giao hoàn thành chậm nhất trong tháng 9, tuy nhiên đến nay, vẫn còn tồn tại. Có nhiều nguyên nhân khách quan, tuy nhiên cần xác định rõ trách nhiệm của các địa phương, chưa thực sự có quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, chưa đạt được tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết các vướng mắc theo kiến nghị của cơ quan thường trực và cam kết các địa phương đã thống nhất. Nếu phát sinh vấn đề trong quá trình triển khai cần kịp thời báo cáo. Hàng tháng, cơ quan thường trực cần phải trao đổi với địa phương giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn; tiến độ đề ra chậm nhất hoàn thành trong tháng 11.

Các địa phương phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh để đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Các vấn đề vướng mắc không giải quyết được thì báo cáo Ban Chỉ đạo.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ quan thường trực tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện theo tiến độ đã đề ra; tập trung thực hiện thi công đối với các đoạn đã bàn giao mặt bằng. Trong quá trình thi công, ngoài việc đảm bảo đúng tiến độ thực hiện, cần đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và đảm bảo môi trường, rà soát lại hệ thống thoát nước, tránh ngập...

Trong quá trình thực hiện, cơ quan thường trực tiếp tục có phối hợp, hỗ trợ kịp thời các địa phương, có văn bản trả lời rõ các nội dung khó khăn, vướng mắc đối với từng nội dung cụ thể. Ngoài 3 công trình trọng điểm đã triển khai, Sở Giao thông vận tải cần bám sát Bộ Giao thông vận tải để theo sát tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Những vấn đề liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cần báo cáo với tỉnh để kịp thời giải quyết; những vấn đề đã ủy quyền như xác định giá đất, nhất là đất liên quan đến các dự án bồi thường, tái định cư đã ủy quyền cho cấp huyện thì các huyện phải chủ động thực hiện. Đơn cử như tại huyện Nghi Lộc hiện cần phê duyệt lại giá đất sát với thực tế, tránh khó khăn cho người dân. Đối với các kiến nghị của các địa phương khác, cần nghiên cứu trả lời cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện các thủ tục chuyển giao về tỉnh 5,62 ha đất quốc phòng quản lý để triển khai dự án Mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.