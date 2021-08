Quảng Nam dành 15 tỷ đồng hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Nghị quyết này Quảng Nam dành riêng hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn. Mỗi người lao động sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày.

Theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh Quảng Nam, người lao động tự do cư trú tại Quảng Nam, bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021. Số ngày được hỗ trợ là số ngày thực tế mà người lao động bị mất việc, nhưng không quá 2.000.000 đồng/người. Trong thời gian 8 ngày được các cấp thẩm quyền phê duyệt, người lao động tự do sẽ được nhận tiền hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện thành phố đã giao cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các xã, phường khẩn trương rà soát danh sách người lao động tự do bị mất việc.

Theo đại diện Khu công nghiệp Thaco Chu Lai, để hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn, khu công nghiệp này sẽ ưu tiên tuyển dụng người dân Quảng Nam hồi hương từ các tỉnh phía Nam. Tùy theo trình độ, năng lực, tay nghề, kinh nghiệm…, Công ty sẽ tuyển dụng, bố trí việc làm phù hợp sau khi đã đáp ứng các quy định y tế về phòng dịch.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, tùy theo tình hình dịch bệnh, UBND tỉnh sẽ có sự điều chỉnh để triển khai một cách phù hợp nhất. “Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do là 15 tỉ đồng. Trong trường hợp số lượng tăng lên thì UBND tỉnh sẽ báo cáo HĐND tỉnh và tùy vào diễn biến dịch bệnh mà bổ sung thêm đối tượng và bổ sung thêm kinh phí để triển khai thực hiện”, ông Trần Văn Tân nói.

Chăm lo, tạo việc làm cho người lao động là điều mà các cấp, các ngành của Quảng Nam hướng tới, đặc biệt đối với lao động trở về quê hương do đại dịch. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương xem xét tạo điều kiện cho công dân về từ TP HCM học nghề, tham gia làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… sau khi hoàn thành cách ly.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng cho biết thêm, đã giao Sở Lao động thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Ban điều hành khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét tạo điều kiện cho lao động học nghề, tham gia làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP hoặc chuyển đổi sang nghề nghiệp khác phù hợp với từng đối tượng, giúp lao động sớm có việc làm, ổn định đời sống.

Đây thực sự là một trong những giải pháp thiết thực mà đại diện Khu công nghiệp Thaco Chu Lai cho rằng, sẽ chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền tỉnh Quảng Nam giải quyết vấn đề việc làm, an sinh xã hội trong dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại Khu công nghiệp Thaco Chu Lai đang tuyển dụng người trong độ tuổi lao động, có ngành nghề phù hợp để làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tại Tây Nguyên, Lào và Campuchia.

Cụ thể, sẽ tuyển dụng những nhân sự có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng trở lên ở các chuyên ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, cơ khí,... Đồng thời, các công nhân vận hành máy móc, công nhân cơ khí, điện, nước, lái xe công trình... cũng có cơ hội ứng tuyển…

Những ngày qua, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều chuyến xe vào TP HCM đưa người lao động, công nhân… của tỉnh đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 về quê. Đến nay đã có hơn 800 công dân Quảng Nam tại TP HCM đã được tỉnh này đón về quê bằng phương tiện ô tô.

Việc đón người dân Quảng Nam ở TP HCM về quê không chỉ kịp thời giúp đỡ những công nhân, người lao động đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 mà cũng là giải pháp “chia lửa” với TP HCM trong việc phòng, chống dịch.