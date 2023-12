Quảng Nam: Sẽ xử lý hình sự nếu dự án Khu dân cư số 1 Điện An có dấu hiệu lừa đảo

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 của Thường trực tỉnh ủy Quảng Nam, đại diện 35 hộ mua đất nền dự án Khu dân cư số 1 Điện An mở rộng (phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), do Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư, đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có những biện pháp xử lý mạnh, buộc chủ đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước, để hơn 300 khách hàng đã mua đất tại đây (theo hợp đồng góp vốn) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CHỦ ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯỢC PHÉP MUA BÁN ĐẤT

Theo Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, qua nghiên cứu đơn một số trường hợp gửi đến cho thấy nội dung hợp đồng góp vốn, với các điều khoản quy định rất cụ thể giữa những người góp vốn với nhau để hình thành sản phẩm trong tương lai. Có nghĩa cùng góp vốn đầu tư chứ không phải mua bán đất. Công ty này chưa được phép mua bán đất. Còn nếu có hợp đồng mua bán đất thì ông Trần Quang Hy sẽ bị cơ quan chức năng xử lý ngay.

Thượng tá Xuyên cho rằng đây là vụ việc dân sự và người mua đất nên khởi kiện ra tòa án để được bảo vệ quyền lợi. Trong quá trình giải quyết dân sự, tòa thấy rằng có dấu hiệu tội phạm, sai phạm, vi phạm pháp luật thì bước đầu tiên tòa sẽ chuyển lại cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, khởi tố theo quy định pháp luật. Trong trường hợp chủ đầu tư Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long không thực hiện được dự án, hay để quá lâu, tỉnh ra quyết định thu hồi dự án, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc và giám định toàn bộ dự án bất động sản này. Nếu tiền của người mua sử dụng vào mục đích khác, khi đó cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định.

“Đến nay chưa xảy ra hậu quả nên chưa xác định là có lừa đảo, chiếm dụng vốn hay không. Dự án chậm, trễ do nhiều nguyên nhân. Nhưng nếu chủ đầu tư không thực hiện được nữa thì pháp luật sẽ điều chỉnh”, ông Xuyên nói.

Người dân mua đất nền dự án Khu dân cư số 1 Điện An mở rộng (phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 tỉnh Quảng Nam -Ảnh: IT.

Thông tin thêm về hình thức hợp đồng góp vốn mua đất nền được nhiều công ty sử dụng đối với khách hàng có rủi ro rất cao, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, cho biết điều kiện để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên thứ 3, nhà đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết 1/500. Sau đó, được UBND tỉnh và các sở ngành nghiệm thu, hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để chủ đầu tư thực hiện thủ tục bàn giao lại cho người mua đất.

KHÔNG TÌM THẤY CÔNG TY THEO ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Liên quan đến khiếu kiện của người dân tại dự án Khu dân cư số 1 Điện An mở rộng ở trên, ngày 17/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã có Báo cáo số 460 về tình hình thực hiện dự án, khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 Điện An mở rộng của chủ đầu tư.

Theo đó, dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 9,5 ha, với tiến độ thực hiện từ quý 4/2018 – 2020. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, ký quỹ, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh giao 6,15 ha đất; tiến độ thi công đạt 50%. Dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, đã hết thời gian thực hiện nhưng chủ đầu tư chưa lập các thủ tục đăng ký gia hạn tiến độ.

Dự án khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có quy mô 307 lô đất nền; thời gian dự kiến bàn giao sổ đỏ cho khách hàng là ngày 31/12/2019.

“Qua kiểm tra, rà soát nhưng không tìm thấy Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long theo địa chỉ giấy đăng ký kinh doanh và số điện thoại không liên lạc được. Sở đã có báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ tỉnh ủy đưa dự án trên vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án trên để kiến nghị các biện pháp xử lý đối với Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long theo quy định”, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết .

Còn theo đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư dự án này đang nợ thuế 49,7 tỷ đồng. Ngành thuế đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đến biện pháp thứ tư - cưỡng chế hóa đơn (hiệu lực từ ngày 24/4/2023 đến 24/4/2024). Hết thời hiệu trên, nếu doanh nghiệp không chấp hành, cơ quan thuế sẽ tiếp tục có các biện pháp khác như kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên...

Tiếp nhận thông tin từ các sở ngành và người dân, ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh Quảng Nam, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục báo cáo tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý mạnh đối với chủ đầu tư Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long. Nếu doanh nghiệp chây ỳ sẽ thu hồi dự án, ngành thuế thu hồi giấy phép kinh doanh; đồng thời, giao Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, có dấu hiệu lừa đảo thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về hình sự.