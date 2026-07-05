Quảng Ngãi sẽ đầu tư 6.000 tỷ đồng triển khai dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, tạo đột phá cho phát triển kinh tế và du lịch

Tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa diễn ra, các đại biểu đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng.

Các vị trí và hướng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3).

Quảng Ngãi, một tỉnh ven biển miền Trung, đang thực hiện một dự án đầy tham vọng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và kết nối các đoạn tuyến đường ven biển với tỉnh Gia Lai, đã đầu tư các giai đoạn 1 và 2 trước đó.

Dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải, du lịch mà còn mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế du lịch và tạo điều kiện kết nối các vùng kinh tế trọng điểm. Với tổng mức đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng, dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho khu vực miền Trung.

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) có chiều dài khoảng 32,6 km, chạy qua các xã, phường như Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh. Điểm đầu của dự án giao với điểm cuối của giai đoạn IIb, thuộc xã Lân Phong, và điểm cuối giao với dự án đường ven biển đoạn cầu Thiện Chánh từ tỉnh Gia Lai đến Quảng Ngãi. Quy mô dự án bao gồm nền đường rộng từ 22-41m, mặt đường rộng từ 12-16m, cùng với các hạng mục đầu tư như hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, và công trình cầu cống trên tuyến…

Mục tiêu chính của dự án là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo trục giao thông ven biển thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải và du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực miền Trung.

Dự án cũng nhằm mở rộng phát triển không gian đô thị, kinh tế du lịch, tạo điều kiện hình thành và kết nối các vùng kinh tế trọng điểm như vùng phát triển trung tâm đầu mối, phân phối trung chuyển hàng hóa và dịch vụ đô thị biển, vùng trung tâm đô thị và vùng văn hóa du lịch kinh tế biển.

Khởi công giai đoạn IIb dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, vào tháng 9/2025.

Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ giúp cải thiện đời sống dân cư mà còn nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và thị trường lao động cho cộng đồng ven biển. Dự án cũng góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng khả năng cơ động ứng phó sự cố, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát vùng biển, ven biển.

Để đảm bảo tiến độ đầu tư theo quy hoạch, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương quan tâm xem xét, bố trí nguồn vốn. Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét thống nhất điều chỉnh hướng tuyến phù hợp nhằm bảo đảm tính khả thi, phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Ngãi mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và xã hội của khu vực miền Trung.

Với sự đầu tư mạnh mẽ và quyết tâm của chính quyền địa phương, dự án hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi.