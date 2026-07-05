Quảng Ngãi sẽ đầu tư 6.000 tỷ đồng triển khai dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, tạo đột phá cho phát triển kinh tế và du lịch

Quảng Ngãi, một tỉnh ven biển miền Trung, đang thực hiện một dự án đầy tham vọng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và kết nối các đoạn tuyến đường ven biển với tỉnh Gia Lai, đã đầu tư các giai đoạn 1 và 2 trước đó.
Dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải, du lịch mà còn mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế du lịch và tạo điều kiện kết nối các vùng kinh tế trọng điểm. Với tổng mức đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng, dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho khu vực miền Trung.
Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) có chiều dài khoảng 32,6 km, chạy qua các xã, phường như Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh. Điểm đầu của dự án giao với điểm cuối của giai đoạn IIb, thuộc xã Lân Phong, và điểm cuối giao với dự án đường ven biển đoạn cầu Thiện Chánh từ tỉnh Gia Lai đến Quảng Ngãi. Quy mô dự án bao gồm nền đường rộng từ 22-41m, mặt đường rộng từ 12-16m, cùng với các hạng mục đầu tư như hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, và công trình cầu cống trên tuyến…
Mục tiêu chính của dự án là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo trục giao thông ven biển thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải và du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực miền Trung.
Dự án cũng nhằm mở rộng phát triển không gian đô thị, kinh tế du lịch, tạo điều kiện hình thành và kết nối các vùng kinh tế trọng điểm như vùng phát triển trung tâm đầu mối, phân phối trung chuyển hàng hóa và dịch vụ đô thị biển, vùng trung tâm đô thị và vùng văn hóa du lịch kinh tế biển.
Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ giúp cải thiện đời sống dân cư mà còn nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và thị trường lao động cho cộng đồng ven biển. Dự án cũng góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng khả năng cơ động ứng phó sự cố, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát vùng biển, ven biển.
Để đảm bảo tiến độ đầu tư theo quy hoạch, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương quan tâm xem xét, bố trí nguồn vốn. Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét thống nhất điều chỉnh hướng tuyến phù hợp nhằm bảo đảm tính khả thi, phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3) không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Ngãi mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và xã hội của khu vực miền Trung.
Với sự đầu tư mạnh mẽ và quyết tâm của chính quyền địa phương, dự án hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GRDP ước tăng 6,70% so cùng kỳ năm ngoái...
FDI không phải là mục tiêu của chính sách phát triển, mà là một trong nhiều nguồn lực phục vụ cho mục tiêu nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Khi các nguồn lực quốc gia ngày càng hữu hạn, mọi chính sách ưu đãi, mọi quyết định phân bổ đất đai, hạ tầng, năng lượng hay dữ liệu đều cần hướng đến giá trị dài hạn mà nền kinh tế nhận được...
Sau gần 40 năm mở cửa, FDI vẫn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, khi quy mô nền kinh tế đã thay đổi và các nguồn lực phát triển ngày càng tiệm cận giới hạn, câu hỏi đặt ra lúc này là đã đến lúc nhìn nhận đúng vai trò của FDI trong chiến lược phát triển quốc gia...
Đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, GDP quý 2/2026 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng mạnh trong 6 tháng với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 283,17 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...