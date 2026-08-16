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20 hãng hàng không vốn hóa lớn nhất thế giới năm 2026, châu Á chiếm một nửa

Đ Đức Anh

Danh sách những hãng hàng không có vốn hóa lớn nhất thế giới gồm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ các hãng truyền thống sở hữu mạng lưới bay toàn cầu đến những hãng siêu tiết kiệm…

Dựa trên dữ liệu của CompaniesMarketCap, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 20 hãng hàng không niêm yết có vốn hóa lớn nhất thế giới vào cuối tháng 7/2026. Danh sách chỉ gồm các hãng hàng không có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, không bao gồm doanh nghiệp tư nhân chưa niêm yết và các hãng hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước.

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Delta Air Lines dẫn đầu với vốn hóa 58,5 tỷ USD, cao hơn khảng 18 tỷ USD so với United Airlines, hãng đứng thứ hai.

Được thành lập năm 1925 và đặt trụ sở tại Atlanta, Delta hiện khai thác hơn 5.400 chuyến bay mỗi ngày. Hãng này cũng là một trong những thành viên sáng lập liên minh hàng không SkyTeam.

Delta, United và American được gọi là Big Three của ngành hàng không Mỹ vì có quy mô hoạt động lớn và mạng bay nội địa, quốc tế rộng khắp. Tên gọi này phản ánh quy mô kinh doanh, không phải thứ hạng vốn hóa.

Xét theo vốn hóa, khoảng cách giữa ba hãng này rất lớn. United đứng thứ hai thế giới với 40,1 tỷ USD, trong khi American chỉ đạt 10,1 tỷ USD, chưa bằng 1/5 Delta.

Khả năng sinh lời thấp hơn và gánh nặng nợ lớn khiến American bị hai hãng còn lại trong nhóm Big Three bỏ xa. Vốn hóa của hãng thậm chí chưa bằng một nửa Southwest Airlines, hãng hàng không giá rẻ được định giá 22,3 tỷ USD dù mạng lưới bay chỉ giới hạn tại Bắc Mỹ.

Ryanair là hãng hàng không có vốn hóa lớn nhất bên ngoài nước Mỹ. Với 31,1 tỷ USD, hãng siêu tiết kiệm của Ireland đứng thứ ba thế giới, xếp trên cả những tập đoàn hàng không lớn như IAG và Lufthansa.

Có trụ sở tại Dublin, Ryanair phục vụ số lượng hành khách và khai thác số chuyến bay lớn nhất tại châu Âu. Mô hình kinh doanh của Ryanair dựa trên giá vé cơ bản thấp, kết hợp với việc thu thêm phí đối với các dịch vụ như hành lý ký gửi và lựa chọn chỗ ngồi.

5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các hãng của Mỹ hoặc châu Âu. Tuy nhiên, châu Á chiếm tới 10 trong tổng số 20 vị trí của bảng xếp hạng.

IndiGo của Ấn Độ là hãng hàng không châu Á có vốn hóa lớn nhất, đạt 21,1 tỷ USD. Xếp sau là Air China của Trung Quốc với 18,8 tỷ USD và Singapore Airlines của Singapore với 18,7 tỷ USD. Trong top 20, riêng Trung Quốc có 4 đại diện với tổng vốn hóa là hơn 53 tỷ USD.

LATAM Airlines, với vốn hóa 15,7 tỷ USD, là đại diện duy nhất của Nam Mỹ, trong khi Qantas, có vốn hóa 10,8 tỷ USD, là hãng duy nhất đến từ châu Đại Dương.

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