Khánh thành Trung tâm đào tạo nhân tài công nghệ tại Thái Nguyên

Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus vừa được khánh thành tại Đại học Thái Nguyên sẽ giúp bổ sung hạ tầng đào tạo AI, IoT, Big Data và bán dẫn, trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam...

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC. Ảnh: Samsung Việt Nam.

Ngày 13/8, Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus (SIC) tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Trung tâm được định hướng trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghệ cao, đặc biệt phục vụ nhu cầu phát triển các lĩnh vực AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và bán dẫn.

Được xây dựng trên diện tích gần 1.000 m2, Trung tâm gồm 2 phòng học SIC, 2 phòng thực hành về bán dẫn ứng dụng công nghệ thực tế ảo/thực tế ảo mở rộng (VR/XR), 2 phòng họp và một khu vực nghỉ. Cơ sở được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ đào tạo thực hành, nghiên cứu và trải nghiệm công nghệ cho sinh viên.

Việc Samsung đưa mô hình trung tâm phát triển nhân tài công nghệ cao tới Thái Nguyên diễn ra trong bối cảnh địa phương này đang có sự hiện diện lớn của các doanh nghiệp công nghệ, trong đó Samsung là một trong những nhà đầu tư chủ chốt. Tuy nhiên, thay vì chỉ mở rộng năng lực sản xuất, khoản đầu tư vào hạ tầng đào tạo đặt ra một hướng tiếp cận khác là tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành nguồn nhân lực phục vụ hệ sinh thái công nghiệp.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết từ năm 2026, Samsung tập trung thực hiện chiến lược mở rộng và nâng cấp mô hình SIC Lab tại các địa phương trên toàn quốc. Sau Hà Nội, Đà Nẵng và Bắc Ninh, Trung tâm tại Thái Nguyên tiếp tục mở rộng mạng lưới đào tạo công nghệ cao của chương trình.

Theo Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, trung tâm tại Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên sẽ cung cấp môi trường học tập chuyên sâu và các chương trình đào tạo công nghệ theo chuẩn quốc tế cho sinh viên tại địa phương.

Chương trình SIC năm 2026 được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa Samsung Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Công ty Letuin High Tech và gần 20 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, với mục tiêu đào tạo khoảng 2.200 sinh viên trong các lĩnh vực AI, IoT, Big Data và bán dẫn.

Đáng chú ý, mô hình SIC đang được Samsung chuyển từ các phòng đào tạo chuyên dụng sang các trung tâm phát triển nhân tài công nghệ cao, mở rộng tới nhiều tỉnh, thành. Trước Thái Nguyên, Samsung đã khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC tại Bắc Ninh vào tháng 4/2026. Mô hình này cũng tiếp nối các phòng SIC Lab từng được triển khai tại Trường Đại học Duy Tân và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Việc mở rộng hạ tầng đào tạo của doanh nghiệp FDI phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. Được biết, chương trình tập trung đáng kể vào lĩnh vực bán dẫn, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho rằng sự đồng hành của Samsung Việt Nam cùng hỗ trợ kết nối của NIC và năng lực của Đại học Thái Nguyên sẽ mở ra thêm các cơ hội hợp tác, đào tạo kỹ sư, chuyên gia công nghệ cao và hình thành các ý tưởng, giải pháp công nghệ phục vụ doanh nghiệp, địa phương và đất nước.

Cùng với đó, việc đặt trung tâm đào tạo ngay tại trường đại học giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng nhân lực. Sinh viên được tiếp cận các công nghệ và chương trình đào tạo do doanh nghiệp tham gia xây dựng, trong khi doanh nghiệp có thêm một kênh để tiếp cận nguồn nhân lực trẻ và phát triển năng lực công nghệ tại địa phương.

Việc mở rộng SIC tại các địa phương cho thấy xu hướng doanh nghiệp công nghệ lớn tham gia ngày càng trực tiếp vào phần “hạ tầng mềm” của quá trình phát triển công nghiệp. Hiệu quả của mô hình sẽ không chỉ nằm ở số lượng phòng học hay số sinh viên được đào tạo, mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nghiên cứu ứng dụng và cơ hội việc làm sau đào tạo.

Đối với Thái Nguyên, trung tâm mới vì vậy không chỉ là một cơ sở đào tạo công nghệ cao của Samsung, mà còn có thể trở thành điểm kết nối giữa doanh nghiệp, đại học và hệ sinh thái công nghệ tại địa phương. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang tìm cách nâng cấp chất lượng dòng vốn FDI theo hướng tăng hàm lượng công nghệ, chuyển giao tri thức và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.