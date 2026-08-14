Khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ

Với quy mô gần 600 ha cùng tổng vốn đầu tư 7.596 tỷ đồng, Tổ hợp 5 dự án vừa được khởi công tại xã Thịnh Minh được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Phú Thọ. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số của địa phương trong giai đoạn 2026–2030...

Phối cảnh dự án. Ảnh: Liên danh Chủ đầu tư.

Ngày 14/8/2026, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên danh Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long và Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Hợp Long) tổ chức Lễ khởi công Tổ hợp 05 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh.

Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO KHU VỰC TÂY NAM, TỈNH PHÚ THỌ

Tổ hợp 05 dự án có tổng quy mô 592 ha với tổng mức đầu tư 7.596 tỷ đồng, đã hoàn thiện toàn bộ thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường để chính thức bước vào giai đoạn triển khai thi công. Việc khởi công đồng loạt các dự án này là bước đi cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030 của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: Công TT tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, Phú Thọ hội tụ các tiềm năng, lợi thế của ba địa phương (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ). Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,18%, đứng thứ 7 cả nước. Tổ hợp dự án tại Thịnh Minh thuộc không gian Vùng đô thị Hòa Bình - Lương Sơn cũ và Hành lang kinh tế Bắc - Nam sẽ hình thành một hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ, tạo sức lan tỏa và bổ sung năng lực sản xuất mới cho địa phương.

Đại diện Liên danh Chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn; tuân thủ các chuẩn mực phát triển bền vững theo định hướng ESG, bảo vệ môi trường, đồng thời ưu tiên tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP – ĐÔ THỊ SINH THÁI GẮN VỚI AN SINH XÃ HỘI

Đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Phú Thọ và sự đồng hành của nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận đây là minh chứng sinh động cho tư duy phát triển mới, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa hạ tầng công nghiệp, đô thị và an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh tổ hợp dự án sẽ tạo sức lan tỏa và bổ sung năng lực mới cho địa phương. Ảnh: Cổng TT tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các khu, cụm công nghiệp phải tuân thủ mô hình sinh thái, thu hút dự án công nghệ cao; khu đô thị bảo đảm không gian xanh, hiện đại; dự án nhà ở xã hội và cấp nước sạch phải bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch, phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Liên danh Chủ đầu tư cũng đã công bố và trao các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược thuộc khối Đối tác ESG, năng lượng tái tạo, nguồn nhân lực, tư vấn xúc tiến đầu tư và ký kết với 13 nhà đầu tư tiên phong đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp Thịnh Minh và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1.