Khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ
NNgân Hà
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Với quy mô gần 600 ha cùng tổng vốn đầu tư 7.596 tỷ đồng, Tổ hợp 5 dự án vừa được khởi công tại xã Thịnh Minh được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Phú Thọ. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số của địa phương trong giai đoạn 2026–2030...
Ngày 14/8/2026, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên danh Chủ
đầu tư (Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu
Thăng Long và Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Hợp Long) tổ chức Lễ khởi
công Tổ hợp 05 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh.
Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí
thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành
Trung ương và địa phương.
ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO KHU VỰC TÂY NAM, TỈNH PHÚ THỌ
Tổ hợp 05 dự án có tổng quy mô 592 ha với tổng mức đầu tư
7.596 tỷ đồng, đã hoàn thiện toàn bộ thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất
đai và môi trường để chính thức bước vào giai đoạn triển khai thi công. Việc khởi
công đồng loạt các dự án này là bước đi cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời
kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai Đề án tăng trưởng
kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030 của tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy
Đông nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, Phú Thọ hội tụ các tiềm năng, lợi thế của ba
địa phương (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ). Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ
tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,18%, đứng thứ 7 cả nước. Tổ hợp dự án tại Thịnh
Minh thuộc không gian Vùng đô thị Hòa Bình - Lương Sơn cũ và Hành lang kinh tế
Bắc - Nam sẽ hình thành một hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ,
tạo sức lan tỏa và bổ sung năng lực sản xuất mới cho địa phương.
Đại diện Liên danh Chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn
lực triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn;
tuân thủ các chuẩn mực phát triển bền vững theo định hướng ESG, bảo vệ môi trường,
đồng thời ưu tiên tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP – ĐÔ THỊ SINH THÁI GẮN VỚI AN
SINH XÃ HỘI
Đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Phú Thọ và sự đồng hành của
nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận đây là minh chứng
sinh động cho tư duy phát triển mới, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa hạ tầng
công nghiệp, đô thị và an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng yêu cầu các khu, cụm công nghiệp phải tuân thủ
mô hình sinh thái, thu hút dự án công nghệ cao; khu đô thị bảo đảm không gian
xanh, hiện đại; dự án nhà ở xã hội và cấp nước sạch phải bảo đảm chất lượng,
công khai, minh bạch, phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân.
Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Liên danh Chủ đầu tư cũng đã
công bố và trao các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược thuộc khối Đối
tác ESG, năng lượng tái tạo, nguồn nhân lực, tư vấn xúc tiến đầu tư và ký kết với
13 nhà đầu tư tiên phong đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp Thịnh Minh và Cụm
công nghiệp Thịnh Minh 1.
Danh mục 5 dự án đầu tư trọng điểm tại xã Thịnh Minh
1. Khu công nghiệp Thịnh Minh: Quy mô gần 430 ha với số vốn đầu
tư 4.832 tỷ đồng, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái,
thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
2. Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1: Quy mô hơn 72 ha, tổng mức
đầu tư gần 575 tỷ đồng, bổ sung không gian sản xuất công nghiệp và kết nối chuỗi
cung ứng địa phương.
3. Khu đô thị sinh thái Phú Minh: Quy mô hơn 87 ha, tổng mức
đầu tư hơn 1.675 tỷ đồng, phát triển không gian đô thị xanh, thương mại, dịch vụ
đồng bộ và hiện đại.
4. Khu nhà ở xã hội Phú Minh: Quy mô 2,79 ha, tổng vốn gần
400 tỷ đồng, giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động, tạo nền tảng thu hút
nguồn nhân lực.
5. Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh: Tổng mức đầu tư
114,5 tỷ đồng, là hạ tầng thiết yếu cung cấp nước sạch đạt chuẩn phục vụ sản xuất,
đô thị và sinh hoạt của người dân.
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