Hải Phòng đấu giá đất ở đối với 88 trụ sở dôi dư

Hải Phòng đã thông qua danh mục đưa 88 trụ sở dôi dư vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở trong năm 2026…

Nhà xuất bản Hải Phòng tại số 5 Nguyễn Khuyến (phường Gia Viên) dự kiến sẽ đấu giá đất ở.

Ngày 15/8/2026, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã đồng ý đưa 88 cơ sở nhà đất là trụ sở dôi dư sau sắp xếp với tổng diện tích hơn 41.312m2 tại 48 xã phường vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2026. Đây là 88 trong tổng số 192 cơ sở nhà đất dôi dư dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Theo văn bản của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hải Phòng, 88 cơ sở nhà đất dôi dư thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1) trong năm 2026 có tổng diện tích 41.312,88m2, phân bố tại 48 phường, xã, đặc khu.

Các cơ sở nhà đất dự kiến đưa ra đấu giá chủ yếu nằm tại trung tâm đô thị phía Đông và phía Tây thành phố, các nhà đất này có sự chênh lệch khá lớn về diện tích, có nhiều khu rộng tới hàng nghìn m2 nhưng có cơ sở nhà đất như số 188 Cầu Đất chỉ có diện tích 16,4m2.

Tại khu vực đô thị tập trung phía Đông thành phố (nội thành Hải Phòng cũ) có trụ sở BHXH Lê Chân tại 83F Dư Hàng (phường Lê Chân) diện tích 92m2, trụ sở Hội chữ thập đỏ thành phố tại 167 Lạch Tray (phường Gia Viên diện tích 65,7m2, Nhà xuất bản Hải Phòng tại số 5 Nguyễn Khuyến (phường Gia Viên), diện tích 257,7m2, cơ sở của Sở Y tế tại số 1 Lương Văn Can (phường Gia Viên) diện tích 344 m².

Tại khu vực đô thị tập trung phía Tây, các cơ sở đấu giá tập trung tại phường Lê Thanh Nghị và phường Hải Dương. Ngoài các các cơ sở thuế, khu tập thể, tại khu vực này có một số cơ sở nhà đất diện tích lớn như trụ sở Ban Quản lý dự án bảo trì và kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hải Dương cũ tại 141/79 Thống Nhất (phường Lê Thanh Nghị) rộng 641,7m2, trụ sở Hội Người mù tỉnh Hải Dương cũ tại 28 Trần Bình Trọng (phường Lê Thanh Nghị) rộng 713m2.

Trong 88 cơ sở nhà đất đưa ra đấu giá, nhóm trường học đứng đầu về số lượng với 29 cơ sở. Nhóm trường học cũng có đứng đầu về diện tích, trong đó Trường tiểu học Hoàng Động cũ (tại phường Thiên Hương) có diện tích lớn nhất lên tới 3.511 m², tiếp đó là Nhà trẻ (cũ) xóm mới khu dân cư Cầu Dòng (tại phường Trần Hưng Đạo) rộng 3.156 m². Một số cơ sở giáo dục khác cũng có diện tích đáng kể như Trường mầm non Tân Tiến cũ 898m2, Trường mầm non Kiền Bái cũ 700m2.

Một số trụ sở chính quyền cấp xã và các cơ quan cũng có diện tích lên tới hàng nghìn m2 như trụ sở UBND xã An Tiến cũ (xã An Lão) rộng 1.890m2, trụ sở UBND xã Tam Cường, Vĩnh Tiến cũ (nay là xã Vĩnh Am) rộng 1.450m2, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (tại phường Ái Quốc) rộng 1.720m2, trụ sở chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT huyện Ninh Giang cũ (tại xã Ninh Giang) rộng 1.164,5m2.

Theo UBND TP. Hải Phòng, toàn thành phố có 757 cơ sở nhà đất công sản dôi dư, trong đó, có 363 cơ sở chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác. Trong 363 cơ sở chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất, dự kiến sẽ có 192 cơ sở (gồm 107 cơ sở có thể thực hiện ngay, 85 cơ sở cần điều chỉnh quy hoạch) đấu giá đất ở, 51 cơ sở đấu giá thương mại dịch vụ, 120 cơ sở cho thuê ngắn hạn.