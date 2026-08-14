Giải ngân 70,1% vốn đầu tư công, Hà Tĩnh tăng tốc với hơn 6.745 tỷ đồng còn lại

Giải ngân vốn đầu tư công tại Hà Tĩnh đạt 70,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, song chặng đường phía trước vẫn còn hơn 6.745 tỷ đồng. Tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý, đồng thời chủ động điều chuyển vốn khỏi những dự án không còn khả năng hấp thụ...

Công trình thi công Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1. Ảnh: Phan Trâm

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 10/8/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được các cấp có thẩm quyền phân bổ, giao cho tỉnh đạt hơn 11.503 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn là 326,918 tỷ đồng, nguồn vốn do địa phương quản lý hơn 11.176 tỷ đồng. Hiện vẫn còn hơn 1.265 tỷ đồng chưa được phân bổ.

Đến nay, Hà Tĩnh đã giải ngân hơn 4.757 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 70,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 46,5% kế hoạch địa phương triển khai. Kết quả rà soát cho thấy, 15 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, trong khi 34 chủ đầu tư chưa đạt mức bình quân.

Đáng chú ý, tại các dự án do cấp tỉnh quản lý, còn hơn 4.737 tỷ đồng chưa được giải ngân. Riêng 4 ban quản lý dự án cấp tỉnh chiếm hơn 4.145 tỷ đồng, cho thấy đây vẫn là khu vực cần tập trung tháo gỡ để tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Đối với các dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, lũy kế vốn giải ngân đạt hơn 172 tỷ đồng, tương đương 41% kế hoạch được giao.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị và những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Qua đó, tỉnh rà soát tiến độ, khả năng hấp thụ vốn của từng nhóm dự án, đồng thời nhận diện những khoản vốn có nguy cơ không sử dụng hết để chủ động điều chỉnh sang các công trình có khả năng triển khai và giải ngân tốt hơn.

Theo đánh giá của tỉnh, quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công vẫn gặp không ít điểm nghẽn. Giá vật liệu xây dựng biến động làm phát sinh nguy cơ vượt tổng mức đầu tư tại một số dự án. Trong khi đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số công trình chưa đáp ứng yêu cầu; thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư còn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn được giao. Để đạt mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu yêu cầu tiến độ từng công trình phải được theo dõi thường xuyên, trách nhiệm được xác định cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Kết quả giải ngân của từng dự án sẽ được xem xét trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cán bộ được giao phụ trách. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ hơn trong xử lý các vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu và thủ tục đầu tư.

Đối với những dự án, gói thầu mới triển khai trong năm, chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải xây dựng tiến độ cụ thể cho từng thủ tục, từ lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán đến lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu và ký hợp đồng. Cùng với đẩy nhanh thi công, việc nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán phải được thực hiện ngay khi có khối lượng hoàn thành, tránh tình trạng dồn hồ sơ vào cuối năm.

Tỉnh cũng yêu cầu kế hoạch giải ngân được xây dựng theo từng tháng, từng quý và sát với khả năng thực hiện thực tế của mỗi dự án. Những công trình không còn khả năng sử dụng hết kế hoạch vốn phải được rà soát sớm để đề xuất điều chỉnh, chuyển nguồn lực cho các dự án có tiến độ tốt và khả năng giải ngân cao hơn.

Các nhà thầu được yêu cầu tận dụng thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh thi công. Trường hợp nhà thầu yếu kém, không đáp ứng tiến độ, chủ đầu tư phải xử lý hoặc thay thế theo quy định.

Đặc biệt, các dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và công trình trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới được yêu cầu xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, bảo đảm tiến độ và mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch.

Liên quan đến bài toán vật liệu xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thường xuyên cập nhật, công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sát với diễn biến thị trường.

Cùng với đó, Hà Tĩnh sẽ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, xuất hóa đơn và nguồn gốc vật liệu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý, thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để trục lợi.