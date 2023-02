Quảng Ninh đón dự án công nghiệp phụ trợ ô tô quy mô 165 triệu USD

Cụ thể, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án sản xuất sản phẩm khóa chốt và dập định hình Boltun (“Boltun Việt Nam”) có vốn đầu tư 165 triệu USD (tương đương 4.080,45 tỷ đồng) đã được cấp cho hai nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) là Boltun Corporation, một trong những nhà cung cấp khóa chốt cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô lớn nhất thế giới và QST International Corporation.

Cho đến nay, Boltun Corporation và QST International Corporation đã xây dựng và vận hành 4 nhà máy tại Đài Loan, 7 tại Trung Quốc và 1 tại Đức. Nhà máy mới tại Việt Nam đóng vai trò mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng dài hạn của tập đoàn tại Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, Dự án được chia thành hai giai đoạn với tổng công suất thiết kế là 60.000 tấn/năm. Giai đoạn 1 dự kiến khởi công vào quý II/2023. với kế hoạch sẽ sản xuất và cung sản phẩm khóa chốt và dập định hình cho các hãng sản xuất ô tô điện hàng đầu tại tại Mỹ và châu Âu.

Theo đó, nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà máy trên khu đất rộng 35,27 ha tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (DEEP C Quảng Ninh II), do Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C phát triển tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên - Quảng Ninh.

Nhà đầu tư Đài Loan đặt sự tin tưởng khá lớn đối với Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C, chủ đầu tư Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ song hành cùng nhà đầu tư đưa dự án triển khai thành công.

Ông Kevin Hsu, Phó Chủ tịch và Giám đốc tài chính của Boltun Group cho biết: “Quy trình cấp phép đầu tư nhanh chóng và hiệu quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã giúp chúng tôi đáp ứng được tiến độ gấp rút của dự án do nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Đây là một trong những yếu tố chính khiến chúng tôi quyết định đầu tư vào Quảng Ninh, cùng với quỹ đất phát triển công nghiệp dồi dào và cơ sở hạ tầng kết nối đồng bộ.”

Boltun Việt Nam là dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, lĩnh vực mà Quảng Ninh đặc biệt đẩy mạnh thu hút đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành sản xuất ô tô điện tại Quảng Ninh và hình thành một tổ hợp công nghiệp sản xuất ô tô mới trong Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Ông Koen Soenens, Giám đốc Kinh doanh & marketing của Khu công nghiệp DEEP C cho biết: “Quy mô thị trường ngày càng lớn và nhu cầu tăng nhanh là những yếu tố quan trọng thu hút các nhà sản xuất ô tô và chuỗi cung ứng của họ đến Việt Nam để khai thác thị trường gần 100 triệu người tiêu dùng. Năm 2022, hơn 20% yêu cầu thuê đất mà chúng tôi nhận được đến từ ngành công nghiệp sản xuất ô tô và phụ trợ ô tô, đưa ngành này trở thành ngành công nghiệp lớn thứ ba ở DEEP C sau điện tử và hóa chất hóa dầu”.

Theo kế hoạch trong năm 2023, DEEP C sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong để sẵn sàng đón các dự án lớn sử dụng công nghệ cao. Việc chuẩn bị hạ tầng chất lượng cao cũng là một trong những yếu tố quan trọng để DEEP C đóng góp vào mục tiêu thu hút 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của Quảng Ninh trong năm 2023.

Hiện tại, Quảng Ninh là một trong số những địa phương đã có 5 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về môi trường kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp, tiếp nối kết quả đó cùng quyết tâm đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa điểm thu hút đầu tư nhất Việt Nam, tỉnh đang tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư.