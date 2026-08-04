Quảng Ninh tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai hiệu quả các quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phát triển đô thị tự phát…

Quảng Ninh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện hiệu quả quy hoạch, không để tình trạng phát triển đô thị tự phát. Ảnh: NH.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành và các địa phương tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo văn bản số 835/TTg-CN (ngày 22/7/2026) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt để đáp ứng yêu cầu quản lý, thu hút đầu tư, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian còn hiệu lực.

Tiếp tục rà soát điều chỉnh hoặc tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch bảo đảm đồng bộ thống nhất các cấp độ quy hoạch, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị và nông thôn theo kế hoạch.

Tăng cường quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ các đô thị chuyển tiếp, các khu vực phát triển đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính, kiểm soát việc sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, phát triển không gian đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển các khu đô thị mới. Không để xảy ra tình trạng phát triển đô thị tự phát, phân tán, thiếu đồng bộ, gây quá tải hạ tầng hoặc ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và chất lượng đô thị.

Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, nhất là các công trình phục vụ giáo dục y tế, hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hệ thống giao thông cấp thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng đô thị, hạ tầng kỹ thuật dùng chung và hạ tầng số. Tăng cường kết nối hạ tầng kỹ thuật liên vùng, liên đô thị, liên xã phường, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và chất lượng phục vụ người dân.

Cùng với việc rà soát, phân công, phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật phù hợp quy mô, tính chất công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thực hiện nâng cao năng lực chuyên môn về quy hoạch, phát triển đô thị cho cán bộ chuyên môn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô thị, nông thôn, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo kết nối, chia sử dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan trong triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quy hoạch đô thị, nông thôn, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đối với quy hoạch đô thị nông thôn, công trình hạ tầng có phạm vi nghiên cứu, thực hiện liên quan đến các tỉnh thành lân cận, tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo trước khi phê duyệt đảm bảo đồng bộ, khả thi.

UBND cấp xã rà soát, cập nhật các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, tăng cường quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, trật tự xây dựng, phối hợp triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng số. Đối với quy hoạch, công trình hạ tầng kỹ thuật có phạm vi liên quan nhiều địa phương hoặc có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND cấp xã kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết.