Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 15,41% trong quý 3

Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, đề xuất dự án mới và thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng quý 3 là 15,41%...

Du thuyền Adora Magic City đưa 4.500 du khách quốc tế tham quan Quảng Ninh ngày 19/8/2026. Ảnh: MH.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh ra thông báo truyền đạt ý kiến của ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các sở ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đưa mục tiêu tăng trưởng GRDP quý 3/2026 của tỉnh lên mức 15,41% để tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt 12,56%, cả năm đạt 13,21%.

THU NGÂN SÁCH 7 THÁNG ĐẠT 68.990 TỶ ĐỒNG

Đến hết tháng 7/2026, Quảng Ninh có 15/19 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ 9 tháng năm 2026.

Trong đó, tổng thu ngân sách 7 tháng đạt 68.990 tỷ đồng, bằng 96,11% kịch bản 9 tháng. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt 2,718 tỷ USD, bằng 78,78% kịch bản 9 tháng. Lượng khách du lịch 7 tháng đạt 15,1 triệu lượt, bằng 82,79% kịch bản 9 tháng, doanh thu du lịch đạt 44.310 tỷ đồng, bằng 81,03% kịch bản 9 tháng.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu sản phẩm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sản xuất tháng 7 và 7 tháng, thu xuất nhập khẩu, thu hút FDI chưa đạt kịch bản đề ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng cũng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện điều hành theo tuần, theo từng sản phẩm, dự án và khối lượng công việc, có sản phẩm cụ thể, chỉ tiêu nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra giải pháp giải quyết.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP quý 3/2026 đạt 15,41%, 9 tháng đạt 12,56% và cả năm đạt 13,21%, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu trong công tác điều hành, các Phó chủ tịch UBND tỉnh tập trung vào 2 nhóm giải pháp.

Một là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đầy đủ doanh thu, sản lượng và các nguồn lực phát sinh trên địa bàn, không để thất thoát doanh thu, thuế và giá trị tăng thêm.

Hai là chủ động điều hành phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, cơ chế, chính sách, mặt bằng, nguyên liệu, thị trường, thúc đẩy hình thành sản phẩm, dự án và động lực tăng trưởng mới.

Các sở ngành bám sát số liệu, chỉ tiêu do Sở Tài chính tổng hợp, phân tích nguyên nhân, dư địa tăng trưởng, đề xuất giải pháp cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, gắn với sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm và đóng góp thực chất vào tăng trưởng.

HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Đối với lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có sản phẩm chế biến, chế tạo chậm tiến độ (tấm quang năng, ô tô, ti vi, bột mỳ), xác định nguyên nhân, khả năng tăng sản lượng, tiêu thụ và phương án bù đắp trong tháng 8 và tháng 9. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối tiêu thụ tấm quang năng tại Quảng Ninh, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân ưu tiên sử dụng sản phẩm.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tăng sản lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, rà soát các doanh nghiệp FDI lớn, đề xuất giải pháp khai thác thêm dư địa tăng trưởng trong tháng 8, tháng 9/2026.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động du lịch, nhất là hoạt động của tàu du lịch lưu trú nghỉ đêm trên vịnh. Đồng thời, tập trung thu hút du khách Trung Quốc qua các cửa khẩu, nâng cấp sản phẩm hiện có, phát triển sản phẩm du lịch mới, kết nối du lịch với mua sắm, ẩm thực, lưu trú, tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách.

Đối với lĩnh vực thương mại, giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các địa phương phát triển hạ tầng thương mại, điểm bán hàng tập trung, cửa hàng tiện ích gắn với du lịch, xác định sản phẩm có khả năng xuất khẩu đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường xuất khẩu. Thực hiện rà soát bố trí kho bãi điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá tại khu vực cửa khẩu, đề xuất giải pháp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác các cửa khẩu, lối mở, nhất là Móng Cái và Hoành Mô.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, các chủ đầu tư, UBND cấp xã rà soát từng dự án, đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành, trường hợp không có khả năng giải ngân, kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khu vực III và các đơn vị liên quan theo dõi các dự án giải ngân thấp, xác định nguyên nhân, tiến độ giải ngân theo tuần trong các tháng 8, 9, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ hàng tháng.

UBND các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng của 13 dự án trọng điểm trong tháng 8 và tháng 9/2026 theo hướng ưu tiên các dự án công nghiệp, cụm công nghiệp, điện và các dự án khởi công trong tháng 8. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ trên địa bàn. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I, khu vực II và các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thủ tục đầu tư, tiến độ thi công các dự án, công trình, kiểm soát chất lượng, giải ngân nguồn vốn.

Các sở ngành, UBND cấp xã giải quyết dứt điểm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, chủ động bảo đảm vật liệu xây dựng, mặt bằng và điều kiện khởi công, không để dự án chậm tiến độ do vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Trong tháng 9, tập trung xử lý dứt điểm các dự án còn khó khăn vướng mắc, xác định rõ phương án, trách nhiệm, thời hạn xử lý. Đồng thời, rà soát đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương rà soát các dự án vốn ngân sách và các dự án ngoài ngân sách (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp), Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì rà soát các dự án ngoài ngân sách (trong các khu kinh tế, khu công nghiệp) có khả năng khởi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng và giải ngân đến hết năm 2026, trong đó, xác định rõ tiến độ, khối lượng, khả năng giải ngân và đóng góp vào tăng trưởng.

Các sở ngành, địa phương chủ động rà soát, đề xuất danh mục dự án ngoài ngân sách cần thu hút theo lĩnh vực địa bàn gửi Sở Tài chính (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế), Ban Quản lý Khu kinh tế (trong khu công nghiệp, khu kinh tế). Sở Tài chính chủ trì phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở ngành, địa phương xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư trong 5 tháng cuối năm 2026, trong đó, xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực, địa điểm, quy mô vốn, nhà đầu tư, cơ quan đầu mối và tiến độ thực hiện.