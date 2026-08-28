Quảng Ninh không đánh đổi di sản, môi trường để lấy tăng trưởng ngắn hạn

Sáng 28/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Quảng Ninh

Tại buổi lễ, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh được công bố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

ĐẨY NHANH CHUYỂN ĐỔI TỪ “NÂU” SANG “XANH”

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước, vừa là cửa ngõ giao thương, vừa là phên giậu vững chắc ở phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Từ khi tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 1963, các thế hệ cán bộ và nhân dân đã đưa vùng đất chịu nhiều tàn phá của chiến tranh trở thành địa bàn năng động. Trong thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh tiếp tục đi đầu về tư duy, phương thức phát triển; hạ tầng, đô thị, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển phát triển; đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quảng Ninh

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong sự phát triển của đất nước hiện nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc thành lập thành phố Quảng Ninh không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức, mà quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất.

“Quản trị phải hiện đại hơn. Kinh tế phải xanh hơn. Hạ tầng phải đồng bộ hơn. Văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tầm nhìn là xây dựng Quảng Ninh thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố. Bộ máy phải tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương nghiêm; phân cấp rõ; trách nhiệm cụ thể.

Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ỳ.

Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Quảng Ninh

Tuy nhiên, mọi đổi mới phải vì lợi ích chung, trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quảng Ninh đẩy nhanh chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”; cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường.

Thành phố cần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược.

Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược, tập trung vào cảng biển, vận tải, logistics, du lịch biển đảo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới.

Kinh tế cửa khẩu cần phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả; mở rộng liên kết vùng và hợp tác qua biên giới; chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Quảng Ninh không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GẮN VỚI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH

Cùng với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố mới tổ chức tốt không gian đô thị, phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng sống.

Thành phố phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, kết nối chặt chẽ đô thị, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng núi và hải đảo. Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước; hạ tầng số, năng lượng, cấp nước, xử lý chất thải, y tế và giáo dục phải đồng bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Quảng Ninh

Phát triển đô thị nhưng không để mất bản sắc; mở rộng không gian nhưng không để chia cắt cộng đồng; thu hút đầu tư nhưng không để nhân dân đứng ngoài quá trình phát triển. Bảo tồn di sản phải gắn với sinh kế của người dân; phát triển du lịch phải chuyên nghiệp, văn minh và có trách nhiệm.

Công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và kinh tế di sản phải trở thành những động lực mới. Thành phố cần quan tâm hơn nữa đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp chênh lệch về thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ công; chăm lo người có công, người yếu thế và công nhân lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý mỗi quy hoạch, công trình, dự án lớn đều phải tính đến yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; chủ động phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh biên giới, an ninh biển đảo, an ninh năng lượng, an ninh mạng, an ninh kinh tế và trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thành phố cần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; mở rộng quan hệ với các địa phương, đối tác quốc tế; kết nối thị trường, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực.

Hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, giữ vững đoàn kết, nuôi dưỡng khát vọng, dám nghĩ lớn, dám hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực, lợi thế thành sức cạnh tranh, niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai.

Với lịch sử hào hùng, tiềm năng khác biệt và con người giàu khát vọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng thành phố Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh hơn, xanh hơn, giàu đẹp hơn, xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định Đảng bộ thành phố nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cam kết đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế.