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Quốc hội thảo luận ba dự án luật, xem xét thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

H Hà Lê

Ngày 4/8, Quốc hội thảo luận ba dự án luật, trong đó có hai dự án về quân sự, quốc phòng; đồng thời xem xét thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh và cho ý kiến về việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Đoàn chủ tọa tại phiên họp sáng 4/8. Ảnh: Quốc hội
Đoàn chủ tọa tại phiên họp sáng 4/8. Ảnh: Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với hai dự án luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra đối với hai dự án luật này.

Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng và dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Buổi chiều, từ 15 giờ, Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh; cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định chủ trương thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tại thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Theo chương trình, đại diện các cơ quan trình sẽ trình bày tóm tắt các tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra, đồng thời đề xuất những vấn đề cần tập trung thảo luận.

Sau khi các đại biểu được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận. Cơ quan trình giải trình, tiếp thu các ý kiến nếu có.

Kết thúc nội dung, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp sẽ kết luận, nêu các vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết liên quan.

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Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

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