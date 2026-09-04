Quảng Ninh: Thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 73.000 tỷ đồng

Thu ngân sách 8 tháng năm 2026 của thành phố Quảng Ninh đạt 73.031 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán Thủ tướng giao…

Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2026. Ảnh: QN.

Mặc dù thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư, du lịch, dịch vụ trong 8 tháng năm 2026 tăng cao nhưng UBND thành phố Quảng Ninh cho rằng còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đạt kịch bản, thu hút FDI còn thấp, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo UBND TP. Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước ước đến 31/8/2026 là 73.031 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán pháp lệnh, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản thu của 9 tháng. Trong đó, thu nội địa đạt 60.459 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.572 tỷ đồng. Trong các khoản thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 30.433 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm.

Tháng 8/2026, Quảng Ninh đón 1,97 triệu lượt khách du lịch (khách quốc tế 0,5 triệu lượt), doanh thu du lịch đạt 6.698 tỷ đồng. Luỹ kế 8 tháng đón hơn 17 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch luỹ kế 8 tháng đạt hơn 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 6.645 triệu USD, tăng 17,9% so cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước luỹ kế 8 tháng đạt 182.732 tỷ đồng, FDI 1.127,5 triệu USD.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2026, tăng 19,77% so với cùng kỳ, luỹ kế 8 tháng năm 2026 tăng 16,24% so với cùng kỳ, trong đó, riêng công nghiệp chế biến chế tạo tăng 31,77%. Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp tháng 8/2026 giảm 2,8% so với tháng 7/2026, luỹ kế 8 tháng ngành khai khoáng giảm 1,64%, sản lượng than sạch giảm 1,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đạt kịch bản.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là vốn năm 2025 kéo dài. Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 8 đạt 13.119 tỷ đồng, trong đó, vốn năm 2026 giải ngân được 11.719 tỷ đồng (bằng 61% kế hoạch Thủ tướng giao), vốn năm 2025 kéo dài mới giải ngân được 1.400 tỷ đồng (bằng 37% kế hoạch). Công tác giải phóng mặt bằng vẫn vướng mắc với 882,59ha của 12 dự án chưa hoàn thành, ở một số địa phương việc xử lý còn kéo dài.

Để hoàn thành kịch bản tăng trưởng quý 3/2026, thành phố Quảng Ninh chỉ đạo tập trung tháo gỡ 3 sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo còn hụt kịch bản là tấm quang năng, ti vi, xe ô tô. Sở Công thương phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp trong trong tuần đầu tháng 9 xác định khả năng tăng sản lượng và phương án bù đắp.

Đối với hoạt động thu ngân sách, tháng 9/2026, thành phố Quảng Ninh tập trung thu 8.154 tỷ đồng đối với các khoản chưa hoàn thành kịch bản, trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.695 tỷ đồng, thu thuế và phí 2.459 tỷ đồng.