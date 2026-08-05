Thống nhất trình Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Chiều 4/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết việc thành lập hai thành phố và 12 phường đã bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý; phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị của hai địa phương.
Theo Chính phủ, Quảng Ninh và Bắc Ninh giữ vị trí quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Bộ và cả nước; có quy mô kinh tế lớn, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu.
Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở giữ nguyên diện tích, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có diện tích 6.231,27 km2, dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.
Thành phố Bắc Ninh được đề xuất thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh sau khi thành lập 12 phường. Thành phố có diện tích 4.713,75 km2, dân số 3.989.623 người và 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 54 xã và 45 phường.
Cùng với đề xuất này, Chính phủ trình thành lập 12 phường trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của 12 xã hiện nay, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định các đề án đáp ứng đủ 5 điều kiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; đạt đủ 7 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và 5 tiêu chuẩn thành lập phường theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Chủ trương thành lập hai thành phố đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị xem xét, đồng ý.
Ủy ban cũng tán thành đề xuất thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa các cơ quan cấp tỉnh hiện nay.
Cơ quan thẩm tra đề nghị hai địa phương tập trung nguồn lực phát triển thành các cực tăng trưởng; sớm kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân.
Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với hồ sơ do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình; tán thành đưa nội dung thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh ra Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh; đồng thời thông qua về nguyên tắc các dự thảo nghị quyết thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tại hai thành phố sau khi được thành lập.
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