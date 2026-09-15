Quảng Ninh tập trung phát triển công nghiệp bán dẫn

Một trong những giải pháp thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của thành phố Quảng Ninh là đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung tại phường Tuần Châu…

Quảng Ninh thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn. Ảnh: QMG.

Ngày 14/9/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn nhằm hình thành nền tảng ban đầu để thành phố tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử Việt Nam, gắn phát triển công nghiệp bán dẫn với phát triển Khu công nghệ số tập trung.

Cùng với đó, Quảng Ninh sẽ hình thành được hệ sinh thái hỗ trợ công nghiệp bán dẫn cơ bản (chính sách ưu đãi, hạ tầng Khu công nghiệp số tập trung, nguồn nhân lực), đồng bộ với tầm nhìn phát triển công nghiệp bán dẫn giai đoạn I (2024 – 2030) tại Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Theo kế hoạch này, năm 2026, Quảng Ninh hoàn thành triển khai Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND (hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026 – 2031) và Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND (hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn giai đoạn 2026 – 2031) do HĐND tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) ban hành.

Cùng với triển khai chính sách hỗ trợ, năm 2026, Quảng Ninh xác định đẩy mạnh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ tập trung tại phường Tuần Châu, hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Bên cạnh đó là tổ chức hoạt động kết nối, quảng bá tiềm năng, chính sách của thành phố trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, công nghiệp công nghệ số và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, điện tử, tự động hoá, cơ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ số và các ngành nghề liên quan.

Giai đoạn 2027 – 2030, Quảng Ninh dự kiến thu hút tối thiểu một dự án đầu tư lĩnh công nghiệp bán dẫn, sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn tại Khu công nghệ số tập trung hoặc các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Đối với hạ tầng, Quảng Ninh cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung tại phường Tuần Châu. Về nguồn nhân lực sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Giai đoạn này, Quảng Ninh tiếp tục duy trì thực hiện Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND, phấn đấu hỗ trợ được ít nhất 3 - 5 dự án, doanh nghiệp đủ điều kiện. Cũng trong giai đoạn này sẽ hình thành được vườn ươm, không gian hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, gắn với Khu công nghệ số tập trung.

Để thực hiện kế hoạch, cùng với tổ chức thực hiện 2 nghị quyết của HĐND thành phố, ban hành hướng dẫn cụ thể để nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ, thành phố Quảng Ninh cũng thực hiện rà soát, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thành phố Quảng Ninh thực hiện chuẩn bị hạ tầng đồng bộ (đất đai, điện nước, nhân lực, nhà ở, phòng thí nghiệm), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Đặc biệt là đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung tại phường Tuần Châu. Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng thành lập trung tâm nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hình thành công gian vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn gắn với Khu công nghệ số tập trung.

Ngoài ra, thành phố Quảng Ninh cũng thực hiện các nhóm giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, lựa chọn địa điểm, khu vực ưu tiên thu hút đầu tư, đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn.