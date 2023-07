Quảng Ninh tăng tốc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu thu hút khoảng 1,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặt mục tiêu từng bước trở thành trung tâm sản xuất công nghệ chất lượng cao. thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế đến với các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn

Từ đầu năm Ban Xúc tiến và đầu tư nước ngoài của Quảng Ninh (IPA) đã triển khai hàng loạt hoạt động gặp gỡ, làm việc với đại diện nhiều tập đoàn kinh tế quốc tế lớn như, Công ty Mastern Investment Management (Hàn Quốc) tại TP Hà Nội; tham dự buổi gặp gỡ giữa VCCI và đoàn 60 doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc); tham dự buổi làm việc VCCI và Phòng Thương mại và Công nghiệp Seoul (Seoul CCI) cùng 20 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đồng thời đơn vị này cũng tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn của Nhật Bản, như: Ủy ban hợp tác kinh doanh Nhật Bản - Mekong của JCCI; Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (METI); Tập đoàn Sojitz; Tập đoàn Toshiba...

Trong các chương trình làm việc, IPA luôn nhấn mạnh về khả năng kết nối hợp tác xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực mà tỉnh Quảng Ninh có lợi thế cạnh tranh nổi trội, ưu tiên thu hút đầu tư, như: Sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử; cảng biển và dịch vụ cảng biển; nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản; dịch vụ logistics...

Nửa đầu năm 2023, Quảng Ninh đã tiếp đón nhiều nhà đầu tư trực tiếp đến nghiên cứu, trao đổi, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh như Tập đoàn Amata (Thái Lan) và Tập đoàn Yaskawa Electric (Nhật Bản) nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất máy móc tự động tại Khu Công nghiệp Sông Khoai (Quảng Yên); Tập đoàn Yaskawa Electric dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy trên diện tích khoảng 12ha tại Khu Công nghiệp Sông Khoai với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD; Tập đoàn Tenma (Nhật Bản) có kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy ép khuôn nhựa máy in trên diện tích 18 ha với tổng vốn 150 triệu USD…

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cũng đang hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh đối với 4 dự án với tồng vốn đầu tư đăng ký ước đạt 349 triệu USD , gồm: Dự án sản xuất điện áp cao và bộ điều khiển điện Khu công nghiệp Sông Khoai (200 triệu USD); Dự án sản xuất hợp kim nhôm và maggie khu công nghiệp Sông Khoai (46 triệu USD); Dự án đầu tư xây dựng khu nhà xưởng tiêu chuẩn số 3 khu công nghiệp Texxhong Hải Hà - giai đoạn 1 (60 triệu USD); Dự án sản xuất găng tay bảo hộ lao động đa chức năng, KCN Texxhong- Hải Hà giai đoạn I của Công ty TNHH Hằng Huy (Trung Quốc) (43 triệu USD)...

Mới đây ngày 29/6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 2 dự án (Nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh và Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh) của Công ty Foxconn Singapore PTE LTD tại KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên) với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD.

Đặc biệt, theo báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, hiện đã có nhiều dự án xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm an toàn cho ô tô và xe có động cơ... được các tập đoàn lớn lên kế hoạch đặt tại Quảng Ninh, Trở thành điểm nhấn khẳng định sự đa dạng đối tác đầu tư đến với tỉnh.

Điển hình, dự án của Công ty TNHH Autoliv Việt Nam (Thụy Điển) tại KCN Sông Khoai có vốn đầu tư 154 triệu USD, sản xuất các sản phẩm an toàn cho ô tô và xe có động cơ khác để xuất khẩu; dự án của Công ty TNHH Samsong Vina (Hàn Quốc), vốn đầu tư gần 10,3 triệu USD, sản xuất dây đai an toàn dùng trong ngành công nghiệp ô tô và sản xuất chốt khóa bằng thép của dây đai an toàn.

Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong cũng thu hút được 2 dự án phụ trợ ngành công nghiệp ô tô. Trong đó, dự án của Boltun Việt Nam (Đài Loan) chuyên sản xuất khóa chốt và các sản phẩm dập định hình, có tổng vốn đầu tư 165 triệu USD, tổng công suất thiết kế 60.000 tấn sản phẩm/năm.

Dự án còn lại là Nhà máy Sản xuất vành xe bằng hợp kim luyện nhẹ thông minh của Công ty TNHH Xiamen Sunrise Group, vốn đầu tư 55 triệu USD, chuyên sản xuất vành xe cho ô tô, công suất thiết kế 2,5 triệu sản phẩm/năm. Chỉ riêng 4 dự án đầu tư vào lĩnh vực phụ trợ ngành công nghiệp ô tô chiếm đến 76% tổng vốn FDI thu hút được (384,3 triệu USD)…

Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Hồng Biên cho biết, “Năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,2 tỉ vốn FDI. Với những gì đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm, mục tiêu cả năm là hoàn toàn có thể đạt được”.