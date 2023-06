Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách "thần tốc"

6 tháng đầu năm 2023, tổng số thu ngân sách nhà nước của Tổng cục Hải quan mới chỉ đạt trên 170 nghìn tỷ đồng (bằng 40% so với cùng kỳ). Đây là số thu thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Tuy nhiên, riêng Hải quan Quảng Ninh vẫn duy trì được tốc độ bứt phá so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước (đến ngày 19/6/2023) của Hải quan tỉnh Quảng Ninh đạt 6.920 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2022, đạt 60% chỉ tiêu điều hành năm 2022, đạt 126% mục tiêu đề ra 6 tháng đầu năm (5.500 tỷ đồng). Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng là 1 trong 10 đơn vị có số thu cao nhất toàn ngành Hải quan.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023 Hải quan Quảng Ninh đã thu hút được 1.088 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,6 tỷ USD; tăng 30% về số lượng doanh nghiệp và tăng 41% về số lượng tờ khai so với cùng kỳ 2022.

Đơn vị này cũng đã thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) cho trên 43.600 tờ khai (tăng 41% tờ khai so với cùng kỳ); làm thủ tục cho trên 138.00 lượt phương tiện, gần 1,2 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh (tăng 310% về số lượt phương tiện và tăng 2.670% số lượt hành khách so với cùng kỳ năm 2022)…

Trong công tác quản lý, thực thi và giám sát pháp luật xuất nhập khẩu, Hải quan Quảng Ninh cũng kiểm soát tốt địa bàn, không phát sinh vụ việc phức tạp; bắt giữ, xử lý 122 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, hàng giả, ma túy…

Trị giá hàng hóa vi phạm do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2023 là 3,3 tỷ đồng; đạt 76% về số vụ và 68% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao; tăng 43% về số vụ bắt giữ và tăng 31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh từ đầu năm đã tập trung triển khai tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức thành công một hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp cục, 6 hội nghị cấp chi cục và giải đáp 179 vướng mắc của doanh nghiệp qua các kênh thông tin. Ban hành 2 quy chế; 56 kế hoạch triển khai toàn diện các nhiệm vụ; cụ thể hóa các mục tiêu, phân giao chi tiết chỉ tiêu năm 2023 cho từng đơn vị.

Mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung các giải pháp như: rà soát, đánh giá lại các khoản thu, nguồn thu chính theo tiến độ hàng tháng, hàng quý và chủ động xây dựng dự toán 2024; tiếp tục tập trung giải quyết những kiến nghị, vướng mặc của doanh nghiệp; bám sát chỉ đạo, định hướng, lộ trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu thực tế quản trên nền tảng cửa khẩu số.