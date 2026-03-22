Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra
Nguyễn Thuấn
22/03/2026, 11:19
Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị lần
thứ 3 nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1/2026 và đề ra
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, trong 3 tháng đầu
năm, kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng khá. GRDP ước tăng 7,75% so với
cùng kỳ năm trước, vượt kịch bản đề ra. Các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
và thủy sản phát triển ổn định; công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng
trưởng; hoạt động dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 15/3 đạt
2.601 tỷ đồng, tương đương 20,6% dự toán Trung ương giao, cho thấy tiến độ thu
ngân sách cơ bản bám sát kế hoạch.
Bên cạnh những kết quả tích cực, kinh tế Quảng Trị vẫn đối mặt
không ít khó khăn. Biến động giá xăng, dầu từ đầu tháng 3 đã tác động trực tiếp
đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và
giải ngân vốn đầu tư công.
Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là công tác giải
phóng mặt bằng. Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ do vướng
mắc liên quan đến đất đai và tái định cư, trong đó có tuyến cao tốc Cam Lộ – La
Sơn và tuyến Quốc lộ 15D.
Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng
Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được triển khai đồng bộ. Các cấp ủy tập
trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức, sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước
và hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở.
Trước yêu cầu phát triển, tỉnh xác định quý 2/2026 là giai
đoạn then chốt để tăng tốc, tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch cả năm.
Trong thời gian tới, Quảng Trị sẽ tập trung đưa các nghị quyết
của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn, đồng thời hoàn thiện và vận hành hiệu
quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số.
Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2026
theo hướng phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số. Các chỉ tiêu sẽ được rà
soát, phân bổ cụ thể theo từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực để bảo đảm tính
khả thi và hiệu quả điều hành.
Định hướng phát triển cũng chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng
bền vững, trong đó chú trọng nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP, thúc đẩy ứng
dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.
Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan
đến giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, đất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự
án, nhất là các dự án chuyển tiếp từ năm 2025.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp quan
trọng như điều hành thu – chi ngân sách, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, điều chỉnh
quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và
chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2026.
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh,
quý II có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống
chính trị.
Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai
dự án, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, thủ tục
pháp lý; đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện đầu tư để sẵn sàng triển khai các
dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.
Bên cạnh đó, công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy nhanh, đặc
biệt là triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã
được điều chỉnh. Việc quy hoạch vùng và đô thị sẽ tạo dư địa phát triển mới,
góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch và dịch vụ.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Quảng Trị định hướng phát triển
theo hướng hiện đại, bền vững, thúc đẩy tích tụ đất đai gắn với cơ giới hóa. Đồng
thời, tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp – động lực tăng trưởng
chủ lực – nhằm tạo bứt phá trong thời gian tới.
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.
Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...
Nghệ An gấp rút giải phóng mặt bằng cho dự án LNG Quỳnh Lập gần 500 ha
Với khối lượng công việc lớn và thời gian gấp rút, Nghệ An đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án LNG Quỳnh Lập, tạo điều kiện khởi công đúng kế hoạch...
