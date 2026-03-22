Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Nguyễn Thuấn

22/03/2026, 11:19

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Một góc phường Đông Hà, Quảng Trị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1/2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, trong 3 tháng đầu năm, kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng khá. GRDP ước tăng 7,75% so với cùng kỳ năm trước, vượt kịch bản đề ra. Các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định; công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; hoạt động dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 15/3 đạt 2.601 tỷ đồng, tương đương 20,6% dự toán Trung ương giao, cho thấy tiến độ thu ngân sách cơ bản bám sát kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả tích cực, kinh tế Quảng Trị vẫn đối mặt không ít khó khăn. Biến động giá xăng, dầu từ đầu tháng 3 đã tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ do vướng mắc liên quan đến đất đai và tái định cư, trong đó có tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn và tuyến Quốc lộ 15D.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được triển khai đồng bộ. Các cấp ủy tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức, sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở.

Trước yêu cầu phát triển, tỉnh xác định quý 2/2026 là giai đoạn then chốt để tăng tốc, tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch cả năm.

Trong thời gian tới, Quảng Trị sẽ tập trung đưa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn, đồng thời hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số.

Toàn cảnh hội nghị

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2026 theo hướng phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số. Các chỉ tiêu sẽ được rà soát, phân bổ cụ thể theo từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả điều hành.

Định hướng phát triển cũng chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng bền vững, trong đó chú trọng nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP, thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, đất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án chuyển tiếp từ năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp quan trọng như điều hành thu – chi ngân sách, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, điều chỉnh quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2026.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, quý II có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, thủ tục pháp lý; đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện đầu tư để sẵn sàng triển khai các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy nhanh, đặc biệt là triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được điều chỉnh. Việc quy hoạch vùng và đô thị sẽ tạo dư địa phát triển mới, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch và dịch vụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Quảng Trị định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, thúc đẩy tích tụ đất đai gắn với cơ giới hóa. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp – động lực tăng trưởng chủ lực – nhằm tạo bứt phá trong thời gian tới.

