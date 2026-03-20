Hà Nội khởi công những tuyến trọng điểm tại Dự án đường Vành đai 2,5

Đan Tiên

20/03/2026, 14:18

Ngày 20/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 tại các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các địa phương liên quan và sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được khởi công đúng kế hoạch.

Lãnh đạo thành phố khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện trục vành đai nội đô, kết nối các tuyến hướng tâm, giảm tải cho Vành đai 2 và Vành đai 3, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và phấn đấu rút ngắn tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án thuộc nhóm công trình triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp nhằm xử lý các điểm nghẽn giao thông. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành trong vòng 5 tháng kể từ khi nhận đủ mặt bằng sạch.

Chính quyền địa phương nơi dự án đi qua cam kết tiếp tục hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Về phía nhà thầu, liên danh thi công cam kết huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 10/10/2026.

Theo Ban Quản lý dự án, tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 8.401 tỷ đồng, gồm các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng tuyến đường chính. Dự án có tổng chiều dài khoảng 2,26 km, chia thành 3 đoạn với quy mô mặt cắt từ 40–50 m.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện tuyến Vành đai 2,5, xử lý các điểm ùn tắc giao thông cấp bách, đồng thời hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Tái khởi động dự án Vành đai 2,5 tại Hà Nội

Hà Nội đề nghị bàn giao một số đoạn các tuyến đường sắt để chỉnh trang, tái thiết không gian di sản

GRDP Hà Nội 2025 tăng trưởng khoảng 8,5%, thu ngân sách đạt mức cao nhất lịch sử

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.

Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

