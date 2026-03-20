Hà Nội khởi công những tuyến trọng điểm tại Dự án đường Vành đai 2,5

Ngày 20/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 tại các đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các địa phương liên quan và sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được khởi công đúng kế hoạch.

Lãnh đạo thành phố khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện trục vành đai nội đô, kết nối các tuyến hướng tâm, giảm tải cho Vành đai 2 và Vành đai 3, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và phấn đấu rút ngắn tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án thuộc nhóm công trình triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp nhằm xử lý các điểm nghẽn giao thông. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành trong vòng 5 tháng kể từ khi nhận đủ mặt bằng sạch.

Chính quyền địa phương nơi dự án đi qua cam kết tiếp tục hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Về phía nhà thầu, liên danh thi công cam kết huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 10/10/2026.

Theo Ban Quản lý dự án, tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 8.401 tỷ đồng, gồm các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng tuyến đường chính. Dự án có tổng chiều dài khoảng 2,26 km, chia thành 3 đoạn với quy mô mặt cắt từ 40–50 m.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện tuyến Vành đai 2,5, xử lý các điểm ùn tắc giao thông cấp bách, đồng thời hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.