Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long
Xuân Thái
24/03/2026, 06:00
Việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long (mới) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ định hướng chiến lược đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế xanh, hiện đại và từng bước giữ vai trò động lực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long...
Tỉnh Vĩnh Long (được xác lập trên cơ sở sáp nhập
3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long) vừa tổ chức công bố Quyết định số
368/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
ĐỊNH HÌNH TRUNG TÂM KINH TẾ XANH, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Quy hoạch được
xây dựng theo hướng tích hợp, dài hạn và bền vững trong bối cảnh tái cấu trúc không gian phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tinh thần xuyên suốt là phát
triển nhanh nhưng không đánh đổi môi trường, tăng trưởng kinh tế gắn với nâng
cao chất lượng sống và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
Theo quy hoạch điều chỉnh, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng
Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững, có hệ thống hạ tầng
đồng bộ, kết nối thông suốt trong vùng và cả nước.
Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành trung tâm
phát triển hiện đại, vận hành theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế
tuần hoàn, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phát triển của vùng.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vĩnh Long xác định ba trụ cột
phát triển gồm nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến,
công nghiệp sạch gắn với năng lượng tái tạo; và dịch vụ, logistics kết hợp phát
triển đô thị và kinh tế ven sông. Đây là cấu trúc kinh tế vừa khai thác lợi thế
địa phương, vừa tạo giá trị gia tăng cao theo hướng bền vững.
Song song, tỉnh chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất. Việc phát triển kinh tế
số được xác định là động lực quan trọng giúp nâng cao năng suất, tăng khả năng
cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương đi trước.
Một điểm đáng chú ý là định hướng tăng trưởng gắn với bảo vệ
môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu vốn được coi là yếu tố sống còn của
vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn
và đô thị sinh thái được đặt ở vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển dài hạn.
TẠO ĐỘT PHÁ TỪ HẠ TẦNG,
KHÔNG GIAN VÀ LIÊN KẾT VÙNG
Không chỉ dừng ở định hướng ngành, quy hoạch điều chỉnh lần
này còn tổ chức lại không gian phát triển theo hướng khoa học và hiệu quả. Theo
đó, Vĩnh Long được phân thành các vùng kinh tế và hành lang phát triển nhằm
khai thác tối đa lợi thế từng khu vực, đồng thời tăng cường liên kết nội tỉnh
và liên vùng.
Cụ thể, tỉnh hình thành ba vùng kinh tế và nhiều hành lang động
lực như trục Bắc - Nam, Đông - Tây và các hành lang ven sông, tạo mạng lưới kết
nối đa chiều giữa đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Các khu vực động
lực được xác định rõ, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng và lan tỏa phát triển đến
toàn bộ nền kinh tế.
Bên cạnh đó, ba khâu đột phá chiến lược được nhấn mạnh gồm:
phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện thể chế thông thoáng, minh bạch;
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, hạ tầng được xác định “đi trước một
bước”, tạo nền tảng thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển.
Đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình
quân khoảng 10%/năm đến năm 2030, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
giảm tỷ trọng nông nghiệp truyền thống, tăng nhanh công nghiệp và dịch vụ.
Cùng với đó, Vĩnh Long định hướng trở thành trung tâm chế biến,
logistics, năng lượng tái tạo và du lịch của vùng, qua đó hình thành các chuỗi
giá trị mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Việc tổ chức lại không gian phát triển gắn với các hành lang
kinh tế và hệ thống đô thị thông minh cũng tạo điều kiện để tỉnh tham gia sâu
hơn vào mạng lưới liên kết vùng và quốc gia. Đây được xem là yếu tố then chốt để
Vĩnh Long bứt phá, vượt qua giới hạn của một địa phương thuần nông truyền thống.
Trong tổng thể, quy hoạch mới không chỉ là bản thiết kế phát
triển, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên của địa phương trong giai đoạn mới phát
triển xanh, hiện đại và đủ sức đóng vai trò động lực tăng trưởng mới của vùng đồng
bằng sông Cửu Long.
Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng Vành đai 4 trong năm 2026
Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam tại Hà Nội trở thành điểm kết nối quan trọng giữa chính sách và doanh nghiệp, với loạt cam kết đầu tư hàng trăm triệu euro, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và chuyển đổi xanh.
EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026, nhấn mạnh bài toán thực thi để đón dòng vốn EU
Trong bối cảnh dòng vốn châu Âu sẵn sàng gia tăng, EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026 với các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự đoán của môi trường đầu tư.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng, tin cậy, lâu dài
Phát biểu tại Diễn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững” sáng ngày 24/3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kêu gọi các doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn và hợp tác trên nhiều lĩnh vực...
Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong, kiến tạo...
Nhà đầu tư châu Âu duy trì cam kết dài hạn tại Việt Nam
Việt Nam đã khẳng định vị thế là một thị trường trọng điểm và trung tâm sản xuất chiến lược đối với nhiều doanh nghiệp châu Âu nhờ vào môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi, cùng với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp then chốt...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: