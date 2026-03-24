Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long

Xuân Thái

24/03/2026, 06:00

Việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long (mới) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ định hướng chiến lược đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế xanh, hiện đại và từng bước giữ vai trò động lực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Ảnh: Hải Dương
Tỉnh Vĩnh Long (được xác lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long) vừa tổ chức công bố Quyết định số 368/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

ĐỊNH HÌNH TRUNG TÂM KINH TẾ XANH, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Quy hoạch được xây dựng theo hướng tích hợp, dài hạn và bền vững trong bối cảnh tái cấu trúc không gian phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tinh thần xuyên suốt là phát triển nhanh nhưng không đánh đổi môi trường, tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Theo quy hoạch điều chỉnh, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối thông suốt trong vùng và cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành trung tâm phát triển hiện đại, vận hành theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phát triển của vùng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vĩnh Long xác định ba trụ cột phát triển gồm nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch gắn với năng lượng tái tạo; và dịch vụ, logistics kết hợp phát triển đô thị và kinh tế ven sông. Đây là cấu trúc kinh tế vừa khai thác lợi thế địa phương, vừa tạo giá trị gia tăng cao theo hướng bền vững.

Song song, tỉnh chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất. Việc phát triển kinh tế số được xác định là động lực quan trọng giúp nâng cao năng suất, tăng khả năng cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương đi trước.

Một điểm đáng chú ý là định hướng tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu vốn được coi là yếu tố sống còn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và đô thị sinh thái được đặt ở vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển dài hạn.

TẠO ĐỘT PHÁ TỪ HẠ TẦNG, KHÔNG GIAN VÀ LIÊN KẾT VÙNG

Không chỉ dừng ở định hướng ngành, quy hoạch điều chỉnh lần này còn tổ chức lại không gian phát triển theo hướng khoa học và hiệu quả. Theo đó, Vĩnh Long được phân thành các vùng kinh tế và hành lang phát triển nhằm khai thác tối đa lợi thế từng khu vực, đồng thời tăng cường liên kết nội tỉnh và liên vùng.

Cụ thể, tỉnh hình thành ba vùng kinh tế và nhiều hành lang động lực như trục Bắc - Nam, Đông - Tây và các hành lang ven sông, tạo mạng lưới kết nối đa chiều giữa đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Các khu vực động lực được xác định rõ, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng và lan tỏa phát triển đến toàn bộ nền kinh tế.

Sơ đồ tổng thể điều chỉnh quy hoạch tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc
Bên cạnh đó, ba khâu đột phá chiến lược được nhấn mạnh gồm: phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện thể chế thông thoáng, minh bạch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, hạ tầng được xác định “đi trước một bước”, tạo nền tảng thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển.

Đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm đến năm 2030, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp truyền thống, tăng nhanh công nghiệp và dịch vụ.

Cùng với đó, Vĩnh Long định hướng trở thành trung tâm chế biến, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch của vùng, qua đó hình thành các chuỗi giá trị mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc tổ chức lại không gian phát triển gắn với các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị thông minh cũng tạo điều kiện để tỉnh tham gia sâu hơn vào mạng lưới liên kết vùng và quốc gia. Đây được xem là yếu tố then chốt để Vĩnh Long bứt phá, vượt qua giới hạn của một địa phương thuần nông truyền thống.

Trong tổng thể, quy hoạch mới không chỉ là bản thiết kế phát triển, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên của địa phương trong giai đoạn mới phát triển xanh, hiện đại và đủ sức đóng vai trò động lực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

