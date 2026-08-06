41 dự án mới "rót" hơn 27.551 tỷ đồng vốn đầu tư vào Quảng Trị

Bảy tháng đầu năm 2026, kinh tế Quảng Trị tiếp tục ghi nhận nhiều gam màu sáng với công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch đều tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, dòng vốn hơn 27.551 tỷ đồng từ 41 dự án được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để địa phương bứt tốc trong những tháng cuối năm...

Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ lực của Quảng Trị tăng trưởng khả quan, tạo nền tảng để địa phương tăng tốc hoàn thành mục tiêu cả năm. Đồ họa: Nguyễn Thuấn

Tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Điểm nhấn là thu hút đầu tư khi trong 7 tháng đầu năm, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 41 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 27.551 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn lực quan trọng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục khởi sắc với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế địa phương.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 7 tháng của Quảng Trị tăng 11,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 3,5%. Lĩnh vực du lịch tiếp tục là điểm sáng khi toàn tỉnh đón hơn 7,4 triệu lượt khách, tăng hơn 13%, doanh thu ước đạt hơn 8.559 tỷ đồng. Trong đầu tư công, tiến độ giải ngân có chuyển biến tích cực khi đạt 42,54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhìn nhận nhiều khó khăn vẫn đang đặt ra. Áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trong những tháng cuối năm còn rất lớn; tiến độ một số dự án trọng điểm, thu ngân sách và chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho người dân chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn xuất hiện cục bộ, trong khi công tác phối hợp, tham mưu của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững".

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Hồng Mến

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tháng 8 mang ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của quý III và cả năm 2026. Vì vậy, các đơn vị phải tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy các động lực phát triển để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP quý III đạt 11,28%.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu đẩy nhanh triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời khẩn trương rà soát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, xác định rõ những tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Đối với đầu tư công, Quảng Trị sẽ tăng tốc giải ngân thông qua việc phát huy vai trò của 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, đồng thời thành lập các tổ công tác chuyên đề để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và các dự án có tính lan tỏa, tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, áp dụng cơ chế "giải quyết ngay trong ngày - dứt điểm ngay trong tuần" đối với các thủ tục về đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.