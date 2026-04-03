Quảng Trị: Kinh tế quý 1 tăng trưởng vượt kịch bản
Nguyễn Thuấn
03/04/2026, 18:05
Những tháng đầu năm 2026, Quảng Trị tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng ổn định, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có mức tăng khá. Các chỉ tiêu về đầu tư, thu ngân sách và du lịch đều ghi nhận kết quả tích cực
Chiều 3/4, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ
tháng 3 và quý 1/2026 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời triển
khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Trong quý 1/2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa
bàn (GRDP) của Quảng Trị ước đạt 8,02%, vượt kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,15%; khu
vực dịch vụ tăng 8,45%, cho thấy sự phục hồi đồng đều giữa các lĩnh vực.
Khu vực công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng.
Giá trị sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng khá, đặc biệt ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo tăng 12,22%. Các dự án năng lượng trọng điểm được tập trung triển
khai, trong đó dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I cơ bản đạt trên 98% tiến độ tổng
thể.
Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch ghi nhận sự phục hồi
rõ nét. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,7% so với cùng kỳ.
Toàn tỉnh đón gần 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 13%; tổng thu từ du lịch đạt
khoảng 2.255 tỷ đồng, tăng 27,4%.
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/3/2026 đạt
3.180 tỷ đồng, tương đương khoảng 25% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội
đạt 14.382 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số
hạn chế, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, mới đạt
khoảng 5,25% kế hoạch. Đây được xác định là điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ nhằm
thúc đẩy tăng trưởng trong các quý tiếp theo.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở,
ngành, địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2026, chủ động,
linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,
thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn
với trách nhiệm người đứng đầu.
Cùng với đó, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân
sách; theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa,
nhất là các mặt hàng thiết yếu. Các địa phương chủ động rà soát, xử lý dứt điểm
các tồn tại, vướng mắc kéo dài; nâng cao chất lượng công tác phối hợp, kỷ luật,
kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần
hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10,6%...
