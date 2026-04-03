Quảng Trị: Kinh tế quý 1 tăng trưởng vượt kịch bản

Nguyễn Thuấn

03/04/2026, 18:05

Những tháng đầu năm 2026, Quảng Trị tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng ổn định, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có mức tăng khá. Các chỉ tiêu về đầu tư, thu ngân sách và du lịch đều ghi nhận kết quả tích cực

Phường Đồng Hới, Quảng Trị

Chiều 3/4, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 và quý 1/2026 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong quý 1/2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Trị ước đạt 8,02%, vượt kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,15%; khu vực dịch vụ tăng 8,45%, cho thấy sự phục hồi đồng đều giữa các lĩnh vực.

Khu vực công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng khá, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,22%. Các dự án năng lượng trọng điểm được tập trung triển khai, trong đó dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I cơ bản đạt trên 98% tiến độ tổng thể.

Toàn cảnh phiên họp

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,7% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đón gần 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 13%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.255 tỷ đồng, tăng 27,4%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/3/2026 đạt 3.180 tỷ đồng, tương đương khoảng 25% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.382 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, mới đạt khoảng 5,25% kế hoạch. Đây được xác định là điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các quý tiếp theo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị  Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2026, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách; theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Các địa phương chủ động rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài; nâng cao chất lượng công tác phối hợp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10,6%...

Từ khóa:

GRDP Quảng Trị quý I 2026 kinh tế Quảng Trị quảng trị tăng trưởng kinh tế Quảng Trị 2026 tình hình kinh tế xã hội Quảng Trị

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 3-2026 và 3 tháng 2026

