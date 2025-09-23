Quảng Trị, Nghệ An quảng bá tiềm năng du lịch và đầu tư

Ngày 21/9/2025, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị và Nghệ An đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế và du lịch tại Diễn đàn xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam – Trung Quốc...

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Trung Quốc – ASEAN tổ chức, thu hút 250 đại biểu và nhiều doanh nghiệp hai nước quan tâm hợp tác.

Diễn đàn có sự tham dự của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đại diện Cục Ngoại vụ - Ngoại giao văn hóa, lãnh đạo các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh; Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc, Hội đồng doanh nghiệp Việt - Trung cùng đông đảo doanh nghiệp. Khoảng 100 đại biểu đến từ Việt Nam và 150 đại biểu từ Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh: sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025. Đại sứ cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian qua đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, là điểm sáng trong quan hệ song phương.

Ông Phạm Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, khẳng định Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và cũng là nhà đầu tư quan trọng. Trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác Việt – Trung ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Ông cho biết, Trung tâm sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác, đặc biệt với các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh.

Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Phan Tú

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thông tin: địa phương hiện có 9 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn gần 67 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, chế biến nông – lâm nghiệp và may mặc.

Ông Tân nhấn mạnh lợi thế của Quảng Trị là cửa ngõ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, sở hữu 3 cửa khẩu quốc tế, 2 cảng biển nước sâu, 2 sân bay và gần 200km đường bờ biển, tạo điều kiện để phát triển trung tâm logistics của khu vực.

Quảng Trị cũng có tiềm năng lớn về du lịch nhờ thiên nhiên phong phú, nhiều di sản nổi bật và hệ sinh thái đa dạng. Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng cơ chế ưu đãi để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc.

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Doanh nghiệp Việt-Trung 2025 ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về thương mại và đầu tư. Ảnh: M.T

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cho biết Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của tỉnh. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 547 triệu USD; trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 400 triệu USD. Đến tháng 8/2025, Nghệ An đã thu hút 64 dự án FDI từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan với tổng vốn đăng ký 4,1 tỷ USD, chiếm 70% vốn FDI tại các khu kinh tế và khu công nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh tiềm năng kinh tế, Nghệ An còn thu hút khách du lịch Trung Quốc nhờ các điểm đến nổi bật như Khu di tích Kim Liên, bãi biển Cửa Lò, Vườn quốc gia Pù Mát. Với phương châm “Nghệ An – Điểm đến của thành công”, địa phương cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi.

Sở Ngoại vụ Nghệ An ký kết MOU với Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: Phan Tú

Tại diễn đàn, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết. Trong đó, Sở Ngoại vụ Nghệ An và Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc thống nhất phối hợp xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, hợp tác du lịch, giáo dục – đào tạo.

Các nội dung ưu tiên gồm: thu hút đầu tư vào công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, công nghiệp bán dẫn, thương mại điện tử, logistics thông minh, nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời, hai bên sẽ hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tổ chức diễn đàn, triển lãm trong và ngoài nước, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo nhân lực chất lượng cao.