Quảng Trị, Nghệ An quảng bá tiềm năng du lịch và đầu tư
Nguyễn Thuấn
23/09/2025, 11:31
Ngày 21/9/2025, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị và Nghệ An đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế và du lịch tại Diễn đàn xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam – Trung Quốc...
Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Trung Quốc – ASEAN tổ chức, thu hút 250 đại biểu và nhiều doanh nghiệp hai nước quan tâm hợp tác.
Diễn đàn có sự tham dự của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc,
đại diện Cục Ngoại vụ - Ngoại giao văn hóa, lãnh đạo các địa phương Nghệ An, Quảng
Trị, Tây Ninh; Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm
cơ điện Trung Quốc, Hội đồng doanh nghiệp Việt - Trung cùng đông đảo doanh nghiệp.
Khoảng 100 đại biểu đến từ Việt Nam và 150 đại biểu từ Trung Quốc.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại
Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh: sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ
niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung
2025. Đại sứ cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước thời
gian qua đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, là điểm sáng trong quan hệ song phương.
Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, khẳng định Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và cũng là
nhà đầu tư quan trọng. Trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác Việt – Trung ngày càng đi
vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Ông cho biết, Trung tâm sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác, đặc biệt với các
địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh.
Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thông tin: địa phương hiện có 9 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn gần
67 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, chế biến nông – lâm nghiệp
và may mặc.
Ông Tân nhấn mạnh lợi thế của Quảng Trị là cửa ngõ trên tuyến Hành lang
kinh tế Đông – Tây, sở hữu 3 cửa khẩu quốc tế, 2 cảng biển nước sâu, 2 sân bay
và gần 200km đường bờ biển, tạo điều kiện để phát triển trung tâm logistics của
khu vực.
Quảng Trị cũng có tiềm năng lớn về du lịch nhờ thiên nhiên
phong phú, nhiều di sản nổi bật và hệ sinh thái đa dạng. Lãnh đạo tỉnh cam kết
đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng cơ
chế ưu đãi để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng
Thành Vinh cho biết Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của
tỉnh. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 547 triệu USD;
trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 400 triệu USD. Đến tháng 8/2025, Nghệ An đã
thu hút 64 dự án FDI từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan với tổng vốn đăng ký
4,1 tỷ USD, chiếm 70% vốn FDI tại các khu kinh tế và khu công nghiệp của tỉnh.
Bên cạnh tiềm năng kinh tế, Nghệ An còn thu hút khách du lịch
Trung Quốc nhờ các điểm đến nổi bật như Khu di tích Kim Liên, bãi biển Cửa Lò,
Vườn quốc gia Pù Mát. Với phương châm “Nghệ An – Điểm đến của thành công”, địa
phương cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu
tư thông thoáng, hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi.
Tại diễn đàn, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết.
Trong đó, Sở Ngoại vụ Nghệ An và Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc thống
nhất phối hợp xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, hợp tác du lịch,
giáo dục – đào tạo.
Các nội dung ưu tiên gồm: thu hút đầu tư vào công nghệ cao,
năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, công nghiệp bán dẫn, thương mại điện tử,
logistics thông minh, nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời, hai bên sẽ hỗ trợ kết
nối cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tổ chức diễn đàn, triển lãm trong và ngoài nước,
hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo nhân lực chất lượng
cao.
Đà Nẵng khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026- Cơ hội tăng cường thương hiệu du lịch Quốc gia
09:15, 21/09/2025
Quảng Trị thu hơn 8.000 tỷ đồng trong 8 tháng từ du lịch
13:45, 12/09/2025
Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?
9 tháng đầu năm 2025, du lịch TP.HCM tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm du lịch của cả nước khi duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cả về lượng khách lẫn doanh thu…
Ngành du lịch kích hoạt ứng phó với siêu bão Ragasa
Nếu khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa vẫn giữ cường độ mạnh cấp 17 (202 - 220km/h), giật trên cấp 17 thì Ragasa sẽ vượt qua Yagi (2024) để trở thành cơn bão mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua trên Biển Đông…
Bộ Công an cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực du lịch
Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng. Thiệt hại lên đến hơn 1.660 tỷ đồng…
Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán
Ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9. Năm nay, hành khách đặt vé online là chủ yếu, với mức giá cao nhất cho chặng TP.HCM - Hà Nội - hơn 3,7 triệu đồng vào dịp cao điểm...
Thanh Hóa thu 347 triệu USD từ khách quốc tế trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2025, hoạt động du lịch tại Thanh Hóa ghi nhận kết quả khả quan, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định cả về lượng khách, doanh thu và chất lượng dịch vụ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: