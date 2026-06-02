Quảng Trị tích cực hành động vì môi trường, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học

Với lợi thế về biển và hệ sinh thái đa dạng, Quảng Trị đang đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái và phát triển kinh tế xanh. Tháng hành động vì môi trường năm 2026 được phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các hành động cụ thể vì môi trường và khí hậu.

Ngày 2/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, đồng thời phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2026.

Năm 2026, các hoạt động môi trường trên toàn cầu và tại Việt Nam đều hướng đến mục tiêu phát triển xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngày Môi trường thế giới mang chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”; Ngày Đại dương thế giới với thông điệp “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động”.

Là địa phương có hơn 75 km bờ biển, hệ sinh thái phong phú cùng nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, Quảng Trị luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển. Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Nhiều mô hình thiết thực đã được triển khai hiệu quả như phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, làm sạch môi trường biển, phục hồi hệ sinh thái, phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội và cần được thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Ông Hoàng Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể và người dân tích cực tham gia các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm tài nguyên, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và tài nguyên biển, hải đảo; cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số nhằm lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng xanh và các sáng kiến bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng quà và cờ Tổ quốc cho 15 ngư dân đang bám biển, góp phần động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ban Tổ chức cũng trao tặng thùng rác cho Trường THCS Hải Thành nhằm hỗ trợ nhà trường xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh từ những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và lực lượng tình nguyện đã tham gia diễu hành xe đạp trên các tuyến đường chính, tuyên truyền thông điệp sống xanh, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

