Quốc Cường Gia Lai lên tiếng về việc Tổng Giám đốc công ty bị khởi tố và tạm giam

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố thông cáo báo chí về việc Bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và tạm giam.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai vừa phát thông báo gửi Ủy bán Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc công ty bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong thông báo, công ty cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

"Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP. HCM mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ hai công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014. HĐQT sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành công ty trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Quốc Cường Gia Lai, đảm bảo hoạt động bình thường của công ty”, Quốc Cường Gia Lai thông tin.

Bên cạnh đó, công ty cho biết vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo.

Đáng chú ý, công cũng thông báo rõ, "Hiện công ty vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện. Công ty cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với khách hàng, cổ đông, đối tác,…".

Trước đó, Ngày 18/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 18/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Được biết, QCG thông báo phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 30/6 không thành công do số lượng cổ đông tham gia không đủ. Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 lẩn 2 trong vòng 60 ngày, kể từ ngày 30/6/2024.